Zoff um die neue Busspur in Bogenhausen: Bürger prangert Verkehrschaos mit Ansage an

„Zweifle am Verstand“

+ © Marcus Schlaf Michael Voltz kann die neue Busspur in Bogenhausen nicht nachvollziehen. © Marcus Schlaf

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Carmen Ick-Dietl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Bogenhausen wurde ein Fahrtstreifen zugunsten einer Busspur für Autos gesperrt, um den Nahverkehr attraktiver zu gestalten. Die Entscheidung stößt auf Unverständnis.

München - Bislang gab es in der Denninger Straße in Bogenhausen keine nennenswerten Staus. Seit vergangener Woche ist das anders. Denn da entfernte die Stadt einen Fahrstreifen zugunsten einer Busspur. Auf der können die Busse ohne Stau stadteinwärts fahren. Soweit die Theorie.

Bogenhausen: Bürger prangert Verkehrschaos mit Ansage an

In der Praxis staut sich nun der Verkehr auf der verbliebenen Spur für den normalen Verkehr. „Ich zweifle wirklich am Verstand unserer Vertreter im Stadtrat“, schimpft Michael Voltz. „Die Busse standen da nie im Stau, nie!“ Politik, besonders Lokalpolitik müsse sich doch an den Bedürfnissen der Bürger orientieren und nicht an ideologischen Wunschvorstellungen. „Eine völlig unnötige Maßnahme, die darüber hinaus Steuergeld kostet“, ärgert sich Voltz.

Tatsächlich hat der Stadtrat vor einem Jahr neue Spuren, Halteverbote und veränderte Ampelschaltungen beschlossen, um das Bussystem auf achtzehn Streckenabschnitten in München zu verbessern. Das Programm zur Busbeschleunigung sei ein zentraler Baustein, um die Attraktivität des Nahverkehrs zu erhöhen, hieß es damals von SPD und Grünen. Der Bus sollte so attraktiv gemacht werden, dass er eine schnellere und günstigere Alternative zum Auto darstellt. Unterdessen haben sich Klimaaktivisten zuletzt als Protest zur Umweltbelastung durch den Verkehr wiederholt auf eine Straße im Stadtzentrum geklebt. Mit im Paket auch die Denninger Straße zwischen Arabella- und Richard-Strauss-Straße. Dort wurde nun der rechte Fahrstreifen in westlicher Richtung geopfert, damit die drei dort verkehrenden Buslinien am Stau vorbeifahren können. Die Fachleute kalkulierten mit einer Zeitersparnis zwischen drei bis sechs Minuten für die Busse. (ick)