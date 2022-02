Bogenhausen: Frau will Wohnung nicht verlassen und bedroht Polizei mit Messer - die muss schießen

Von: Leyla Yildiz

Ein Polizist in München musste von seiner Schusswaffe gebrauch machen. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

In München wollte eine ehemalige Mieterin partout eine Wohnung nicht verlassen und wurde aggressiv. Die Polizei musste letztendlich zur Pistole greifen.

München - Zu einem größeren Polizeieinsatz samt Schusswaffengebrauch ist es am gestrigen Mittwoch (16. Februar) in München gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei sie mittels Notruf über einen Hausfriedenbruch in eine Wohnung nahe der Effnerstraße informiert worden.

München: Frau weigert sich Wohnung zu verlassen - und bedroht Polizei mit Messer

Die Frau soll sich laut eines Polizeisprechers geweigert haben, eine Wohnung im Stadtteil Bogenhausen zu verlassen, in der sie zuvor zur Miete wohnte. Sie habe die Tür der Wohnung nicht öffnen wollen, so dass diese zwangsweise geöffnet worden sei. Die 46-Jährige habe sich danach äußerst aggressiv verhalten und mit dem Messer die Beamten bedroht. Deshalb sei ein Warnschuss abgegeben worden. Weil eine Gefährdung anderer Menschen in dem Gebäude nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, seien schließlich Spezialkräfte eingesetzt worden, um die Frau festzunehmen.

München: Frau bedroht Polizei mit Messer - Sie wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Dabei soll die 46-Jährige mit dem Küchenmesser versucht haben, einen Polizeibeamten am Kopf zu verletzen. Dank der Schutzausstattung sei der Beamte nicht getroffen worden. Die Frau wurde den Angaben zufolge wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Ob sie in Untersuchungshaft kommt, sollte am Donnerstag ein Ermittlungsrichter entscheiden. Weshalb die Frau in ihrer früheren Wohnung war und diese nicht verlassen wollte, war zunächst unklar. (dpa/ly)

