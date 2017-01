Verheerender Zimmerbrand: 50.000 Euro Schaden

München - Bei einem Zimmerbrand in Bogenhausen am Freitagmorgen entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand, ein Bewohner musste jedoch mit der Drehleiter gerettet werden.

Am Freitagmorgen kam es zu einem verheerenden Zimmerbrand in Bogenhausen, durch den die Wohnung einer vierköpfigen Familie völlig unbewohnbar wurde. Ein lautes Geräusch hat eine Familie heute am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen, schnell bemerkten sie das Feuer in der Wohnung. Vorbei an einem brennenden Sideboard flüchteten die Familienmitglieder aus ihren Schlafzimmern im Souterrain nach oben über den Flur ins Freie.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Rauch bereits in dem Mehrfamilienhaus ausgebreitet. Mehrere Bewohner aus den verrauchten Nachbarwohnungen standen daher auf ihren Balkonen. Ein Mann musste über eine Drehleiter gerettet werden. Gleichzeitig gingen die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz vor und löschten den Brand. Ein zweiter Trupp kümmerte sich im völlig verrauchten Treppenhaus um eine Abluftöffnung. Das komplette Gebäude wurde im Anschluss mit Hochleistungslüftern entraucht. Während der zweistündigen Arbeiten der Feuerwehr wurden die Bewohner im angrenzenden Wohnhaus untergebracht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, jedoch ist die Brandwohnung nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

