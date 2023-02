Ehe von Kristall-Erbin zerbrochen: Victoria Swarovski (29) lebte mit ihrem Mann in Münchner Villa

Von: Teresa Winter

Es war die große Liebe. Doch nach elf gemeinsamen Jahren haben sich Victoria Swarovski und Werner Mürz getrennt. © Heinz Weißfuß

Noch vor einem Jahr schwärmte sie öffentlich über ihrem Mann. Nun sind Kristall-Erbin Victoria Swarovski und Werner Münz getrennt.

München - Ihre Liebesgeschichte hat kein Happy End! Vor sechs Jahren heiratete Kristall-Erbin Victoria Swarovski (29) ihren ersten richtigen Freund, den Münchner Unternehmer Werner Mürz (46). In Italien. Drei Tage lang. Mit 300 Gästen, einer kirchlichen Trauung in Triest und einer romantischen Feier am Strand. 500 000 Euro kostete ihr bezauberndes Prinzessinnenbrautkleid damals. Ein Traum aus Spitze, Blüten, einer fünf Meter langen Schleppe und 500 000 kleinen Swarovski-Steinchen, der von Designer Michael Cinco (51) entworfen wurde.

„Ich habe zur Liebe meines Lebens Ja gesagt“, postete die Moderatorin einen Tag nach ihrer Hochzeit auf Facebook. Sie war 18, als die hübsche Victoria ihren 17 Jahre älteren Freund im Marbella-Urlaub kennenlernte. Im Oktober 2015 folgte die Verlobung, im Mai 2017 wurde standesamtlich geheiratet. Nun ist alles aus und vorbei. Swarovskis Management bestätigte auf Nachfrage des Magazins „Bunte“ die Gerüchte, die zuletzt in der Münchner Gesellschaft kursierten.



Swarovski auf Instagram: „Neues Jahr. Neues Kapitel. Neues Gefühl. Neue Chancen. Gleiche Träume.“

Beide hätten sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt, heißt es. Bereits Mitte Januar soll Swarovski aus der gemeinsamen Villa im Münchner Nobelviertel Bogenhausen ausgezogen sein. Dabei verbrachte sie den Jahreswechsel noch gemeinsam mit ihrem Mann in Marbella.



Einige Tage später postete die Kristall-Erbin auf Instagram: „Neues Jahr. Neues Kapitel. Neues Gefühl. Neue Chancen. Gleiche Träume.“ Denn, dass sie sich selbst etwas aufbauen und sich nicht auf ihrem Familiennamen ausruhen möchte, betonte Swarovski immer wieder. Für ihre Visionen arbeitet die Österreicherin hart. Mit 17 unterschrieb sie einen Plattenvertrag, seit 2018 moderiert sie die beliebte RTL-Tanzshow „Let’s Dance“, 2021 gründete sie ihre eigene Hautpflegeserie Orimei.



Derzeit steht Swarovski wieder als „Let’s Dance“-Moderatorin vor der Kamera

Werner Mürz hielt seiner Frau immer den Rücken frei, stärkte sie, förderte ihre Ideen. „Mein Mann ist happy, wenn ich es bin. Er lässt mich alles machen, deshalb liebe ich ihn so“, schwärmte Swarovski noch vor einem Jahr. Damals dankte sie ihrem Werner auch, dass er es schon so lange mit ihr aushalte. Über elf Jahre waren beide ein Paar.



Und auch wenn gemeinsame Auftritte selten waren, Mürz die Öffentlichkeit und den Medienrummel eher mied, zeigten beide immer wieder, wie groß ihre Liebe war. Eine Liebe, die bald ein gemeinsames Baby hätte krönen sollen. „Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen“, sagte Swarovski im vergangenen Jahr im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“. Vor ihrem 30. Geburtstag im August wollte sie schwanger sein. Doch nun heißt es Trennung statt Familie.



Derzeit steht Swarovski wieder als „Let’s Dance“-Moderatorin vor der Kamera, Sie lächelt, scherzt mit Kollege Daniel Hartwich (44). Weshalb ihre Ehe gescheitert ist, verrät die gebürtige Innsbruckerin nicht. Ihr Management teilt aber mit: „Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen.“ TERESA WINTER

