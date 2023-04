Brand in Bogenhausen: Mutter (35) verletzt und zwei Wohnungen beschädigt

Von: Adriano D'Adamo

Ein Brand in Bogenhausen beschädigte zwei Wohnungen und sorgte dafür, dass eine 35-jährige Mutter ins Krankenhaus transportiert werden musste. Die Wohnungen sind durch den Brand unbewohnbar geworden.

München – Bei einem Wohnungsbrand in Bogenhausen am Montag (24. April) wurden zwei Wohnungen beschädigt und eine 35-jährige Mutter wurde verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München begannen unverzüglich mit den Löschmaßnahmen. Laut der Feuerwehr meldete ein Anrufer auch Hilfeschreie aus dem Gebäude.

Brand griff auf zweite Wohnung über: Familien rechtzeitig geflohen

Der Wohnungsbrand ereignete sich am Nachmittag in der Ruth-Drexel-Straße im Stadtteil Bogenhausen. Die Flammen waren für die Einsatzkräfte bereits beim Eintreffen auf dem Balkon zu sehen. Sie begannen mit der Brandbekämpfung von außen und innerhalb des Gebäudes. Das verhinderte, dass die Flammen auf die Wohnungen in den Stockwerken darüber ebenfalls Feuer fingen.

Die Feuerwehr München löschte den Wohnungsbrand in Bogenhausen (Symbolbild). © IMAGO/B. Lindenthaler

Die Flammen griffen aber auf die Nachbarwohnung über und setzten sie ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr verschaffte sich über das Treppenhaus Zugang zur ersten Wohnung. Nachdem sie das Feuer gelöscht haben, bestätigten sie, dass sich keine Person in den Wohnungen aufgehalten hat. Die Familien konnten rechtzeitig aus den Wohnungen fliehen und bei Nachbarn unterkommen. Sie meldeten sich bei der Feuerwehr erst im weiteren Verlauf des Einsatzes.

Mutter verletzt: Wohnung durch Brand unbewohnbar

Die erste Wohnung und der dazugehörige Balkon wurden durch die Flammen schwer beschädigt. Die Nachbarwohnung und der Balkon sind laut Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar, weil die Schäden durch den Brand und Rauch zu groß sind. Die umliegenden Wohnungen wurden von den Einsatzkräften kontrolliert, aber ohne Feststellung durchgeführt.

Das Rettungspersonal untersuchte eine 35-jährige Mutter. Die Frau wurde für weitere Behandlungen in eine Münchner Klinik transportiert. Sobald der Einsatz zu Ende war, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Eine geschätzte Summe für den entstandenen Sachschaden liegt der Feuerwehr München noch nicht vor.

