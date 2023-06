Bauarbeiter zwischenzeitlich vermisst

+ © Screenshot Webcam SAP Garden Baustelle Ein Screenshot von der Webcam der Baustelle zeigt Feuerwehr und Rettungsdienst beim Einsatz. © Screenshot Webcam SAP Garden Baustelle

Eine Tiefgarage an der Baustelle des SAP Garden hat gebrannt. Es läuft ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Zwischenzeitlich wurden 14 Arbeiter vermisst.

Update von 16.06 Uhr: Nun scheint klar zu sein, wie es zu dem Brand in der SAP-Arena-Tiefgarage kam. Via Twitter teilt der Konzern mit: „Im Untergeschoß der SAP Garden-Baustelle sind Dämmstoffe in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung auf der gesamten Baustelle. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Der Rauch wird aus den Untergeschossen geblasen. Alle Bauarbeiter wurden evakuiert.“

Update von 16.01 Uhr: Wie es von Seiten der Feuerwehr heißt, würden Trupps unter Atemschutz den Bereich noch kontrollieren. Rund 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach ersten Angaben der Feuerwehr vor Ort.

Brand in Tiefgarage des SAP Garden: Feuerwehr mit Großeinsatz vor Ort

Erstmeldung vom 14. Juni

München - An der Baustelle des SAP Garden westlich des Olympiaparks hat es in einer Tiefgarage gebrannt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Wie die Feuerwehr München über Twitter mitteilt, konnte sie den Brand mittlerweile lokalisieren und unter Kontrolle bringen. Zwischenzeitlich wurden 14 Bauarbeiter vermisst. Diese konnten die Einsatzkräfte vor den Flammen retten.

Weitere Informationen folgen in Kürze.