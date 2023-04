Sperrmüllcontainer in München wird zur „Rauchbombe“ – Flammen drohten sich auszubreiten

Von: Lucas Sauter-Orengo

In München riefen am Wochenende Passanten die Feuerwehr, weil sie Rauch auf einem Werksgelände entdeckt hatten. Die Situation drohte zu eskalieren.

München – Ein Sperrmüllcontainer sorgte am Samstag (22. April) für einen Feuerwehreinsatz auf dem Wertstoffhof in Bogenhausen. Fußgänger hatten Rauchschwaden aus dem Container steigen sehen. Zu dem Zeitpunkt hatte der Entsorgungshof bereits geschlossen.

Container auf Wertstoffhof in München wird zur „Rauchbombe“ – Abtransport nötig

Also riefen die Passanten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Rauch schon von weitem sehen. Auf dem Gelände des Wertstoffhofes in München-Bogenhausen angekommen, fanden die Feuerwehrkräfte einen Container, der komplett verschlossen war, aus dem der Rauch empor stieg.

Bei einer abrupten Öffnung hätte sich das Feuer vermutlich sofort ausgebreitet, durch die plötzliche Sauerstoffzufuhr. Also wählten die Feuerwehrleute einen anderen Weg und forderten ein Spezialfahrzeug an. Dieses transportiere die „Rauchbombe“ zum nahegelegenen Heizkraftwerk Nord in München. Das Geländer verfügt über einen besonderen Havarieplatz.

Hier konnten die Einsatzkräfte den Container sicher löschen. Warum der Container in München angefangen hatte zu brennen, ist bisher unklar.