Brand in Sendling: Münchner Polizei spricht von politisch motivierter Brandstifung

Von: Christian Einfeldt

Am Freitag (19. Mai) brannten zwei Pkws in München-Sendling. Die Polizei vermutet eine politisch motivierte Brandstiftung. © Berufsfeuerwehr München

Weil die Polizei nach einem Brand auf ein Graffiti aufmerksam wird, spricht sie von einer politisch motivierten Tat: Klimaaktivisten wird vorgeworfen, Pkws angezündet zu haben.

München – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in München-Sendling aus. Laut Polizeibericht sollen am Freitag (19. Mai 2023) gegen 2.30 Uhr mehrere Menschen brennende Autos in der Münchner Hans-Preiflinger-Strafle bestätigt haben. Bei Ankunft findet die Polizei vermeintliche Hinweise, die eine Tat der Brandstiftung in Verbindung mit Klimaaktivisten bringen könnte.

Brandstiftung in München-Sendling: Elektro-Pkws der Stadtwerke brennen

Laut der Polizei würde es sich bei den vom Brand betroffenen Fahrzeugen um Elektro-Pkws handeln. Beide seien Eigentum der Stadtwerke München und nebeneinander geparkt worden. Zum Zeitpunkt des Brandes wurden die Fahrzeuge an Ladesäulen geladen.

Die eingetroffene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Genauso wenig griffen Flammen auf Nebengebäude über. Brandspuren im vorderen Bereich der Pkws zeugen laut Polizei vom Brand am 19. Mai in Sendling. Die Einsatzkräfte schätzen den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

„Politische Motivation aus dem Phänomenenbereich Klimaaktivismus“: Münchner Polizei mit Verdacht zur Brandursache

Ein technischer Defekt der Pkws konnte bislang nicht ausgeschlossen werden. Dennoch sprechen die polizeilichen Einsatzkräfte von einer Brandstiftung. In der Pressemitteilung äußert sich die Münchner Polizei zum Verdacht: Der vermeintliche Grund der Annahme ist ein rund zehn Meter vom Tatort entferntes Graffiti, das „auf eine politische Motivation aus dem Phänomenenbereich „Klimaaktivismus“ hinwies“.

Die Ermittlungen laufen. Zeugenaufrufe nimmt das Polizeipräsidium München der Rufnummer 089/2910-0 entgegen.

