Brennende Waschmaschine in der Schwanthalerstraße – Wohnung vollständig verrußt

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigvorstadt hat schwarzer, dichter Rauch der Feuerwehr den Einsatz erschwert. (Symbolbild: dpa) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

In der Schwanthalerstraße hat eine Waschmaschine gebrannt. Der Rauch hat sich dabei in der gesamten Wohnung verteilt und einen Sachschaden von 150.000 Euro verursacht.

München – Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Ludwigvorstadt ist ein hoher Sachschaden von 150.000 Euro entstanden. Dort hat am Sonntagabend eine Waschmaschine gebrannt. Das Feuer hat die gesamte Wohnung verrußt und somit unbewohnbar gemacht.

Wohnungsbrand in der Schwanthalerstraße – dichter, schwarzer Rauch erschwert Einsatz

Wie die Feuerwehr München mitteilt, ist am Sonntag, 21. Mai, gegen 20 Uhr Rauch aus dem Fenster im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Schwanthalerstraße in München gedrungen.

Da vorerst Personen in der Wohnung vermutet wurden, alarmierte die Leitstelle neben der Feuerwehr auch Einheiten des Rettungsdienstes. In der Wohnung war allerdings keine Person vorzufinden, die Besitzerin kam während der Löscharbeiten zum Einsatzort.

An der Wohnungstüre setzten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr einen Rauchschutzvorhang, um das Treppenhaus nicht zu verrauchen. In der Wohnung selbst stand dichter, schwarzer Rauch laut Feuerwehr nahezu bis zum Boden, was die Suche nach dem Brandherd erschwerte.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Brennende Waschmaschine: Sachschaden an der Wohnung liegt bei 150.000 Euro

Im Badezimmer fanden die Einsatzkräfte schließlich eine brennende Waschmaschine. Nachdem diese gelöscht war, wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Trotzdem ist die Wohnung derzeit unbewohnbar, wie die Feuerwehr München mitteilt. Grund dafür ist die massive Verrußung in der gesamten Wohnung. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin kommt demnach vorerst bei Bekannten unter.

Erst kürzlich gab es einen Großbrand in einem Münchner Hochhaus. Dabei waren über 20 Verletzte zu beklagen. (lea)