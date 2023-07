Nach sieben Jahren zurück in München: Bruce Springsteen spielt im Olympiastadion – Teil von kurioser Tournee

Von: Adriano D'Adamo

Auf München kommt ein Musik-Highlight zu: Bruce Springsteen tritt am 23. Juli im Olympiastadion zusammen mit der „E Street Band“ auf. Die wichtigsten Infos zum Konzert.

München – Nach sieben Jahren heißt es im Olympiastadion endlich wieder „Born in the USA“, wenn Bruce Springsteen die Ränge füllt und seine besten Songs der letzten 50 Jahre spielt. Zusammen mit der „E Street Band“ kommt die Musiklegende am 23. Juli nach München. Das letzte Mal im Olympiastadion trat er im Juni 2016 auf. Kurz darauf begann er eine sechsjährige Konzertpause, aber jetzt ist er zurück und nur vier europäische Städte, deren Auswahl mitunter kurios anmutet, stehen auf seinem restlichen Tourplan: Wien, Monza, Hockenheim und natürlich München.

Am 23. Juli treten Bruce Springsteen und die „E Street Band“ in München auf. © IMAGO/Gonzales Photo

Bruce Springsteen in München: Die wichtigsten Eckdaten

„Hig Hopes“, „Born to Run“ oder „Tunnel of Love“. Bruce Springsteen bringt seine größten Hits nach München mit und vielleicht auch den ein oder anderen Stargast. Während einer Show im April in Barcelona holte er niemand Geringeres als die ehemalige First Lady, Michelle Obama, auf die Bühne. Springsteen arbeitete auch mit ihrem Ehemann zusammen. Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama moderierte er einen Podcast mit dem für Fans bekannten Namen „Renegades: Born in the USA“.

Wann findet das Konzert von Bruce Springsteen in München statt? 23. Juli 2023

23. Juli 2023 Wo findet das Konzert von Bruce Springsteens in München statt? Im Olympiastadtion

Im Olympiastadtion Was kostet eine Karte für Springsteen in München? Je nach Kategorie kosten die Tickets zwischen 75 und 500 Euro

Je nach Kategorie kosten die Tickets zwischen 75 und 500 Euro Einlass: 16 Uhr

16 Uhr Konzertbeginn: 19 Uhr

Bruce Springsteen in München: Gibt es noch Tickets?

Die gute Nachricht ist, dass es noch Tickets für Bruce Springsteen in München gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass es nur noch sehr wenige und die auch nicht günstig sind. Die Tickets werden über Eventim und Ticketmaster vertrieben. Auf Ticketmaster waren am Dienstagvormittag noch Stehplätze im Innenraum erhältlich. Der Preis rangiert zwischen 75 und 180 Euro. Ein Gangplatz kostet zwischen 97 und 190 Euro. Platin-Tickets waren zwar noch erhältlich, aber bei weitem die teuersten Karten mit Preisen zwischen 380 und 500 Euro.

Bruce Springsteen in München: Anfahrt mit S-Bahn und U-Bahn

Das Konzert von Bruce Springsteen in München findet im Olympiastadion statt. Vom Hauptbahnhof München bis zur Konzert-Location dauert es mit der U-Bahn rund 30 Minuten. Dafür fahren Sie mit der U2 Richtung Feldmoching bis zur Station Scheidplatz und steigen in die U3 Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum. Von da aus sind es nochmal zehn Minuten zu Fuß bis zum Olympiastadion. Ein zweiter Blick auf das Konzertticket lohnt sich. Das erlaubt es dem Besitzer, die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zu nutzen, wenn das Logo der MVV sich darauf befindet.

Bis zum 30. Juli kommt es auf der U3 und U6 zu Unterbrechungen des Fahrplans aufgrund einer Weichenerneuerung. Zwischen dem Odeonsplatz und Goetheplatz beziehungsweise Implerstraße fahren die U-Bahnen nicht wie gewohnt. Der MVV stellt dafür Pendelzüge für den Abschnitt zwischen dem Odeonsplatz über Marienplatz bis zum Sendlinger Tor zur Verfügung. Weiterhin stehen SEV-Busse als Ersatz für die U3 und U6 für die Strecke zwischen dem Sendlinger Tor und Goetheplatz beziehungsweise der Implerstraße bereit. Die Fahrzeit soll sich deswegen voraussichtlich um 15 Minuten verlängern.

Wenn Fans mit der S-Bahn anreisen möchten, sollten sie dafür die S1 Richtung Ostbahnhof nehmen und steigen bei der Haltestelle Moosach in die U3 oder U8 bis zum Olympiazentrum um. Auch die Buslinien 144, 173 und 177 halten in der Nähe des Olympiaparks, aber am schnellsten erreichen Sie die Location mit der U-Bahn.

Bruce Springsteen in München: Anfahrt mit dem Auto und Parken

Bei guter Verkehrslage sind es vom Hauptbahnhof München bis zum Olympiastadion nur 13 Minuten. Um den Veranstaltungsort herum gibt es mehrere Parkmöglichkeiten. Im Olympiapark selbst gibt es mit dem Parkdeck und der Parkharfe zwei kostenpflichtige Parkplätze.

Parkharfe Olympiastadion: Das Parken kostet in der Parkharfe 8 Euro pro Tag.

Parkdeck Olympiastadion: Die ersten 30 Minuten auf dem Parkdeck sind gratis. Zwei Stunden kosten bereits 5 Euro. Der Tagestarif beträgt 15 Euro.

Parkhaus Olympiazentrum: Zwei Stunden kosten 4 Euro. Jede weitere Stunde kostet einen Euro. Das Tagesmaximum beträgt 20 Euro.

Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum: Die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Zwei Stunden kosten 4 Euro und jede weitere Stunde einen Euro. Der Tagestarif beträgt 12 Euro.

Um den Olympiapark herum gibt es auch weitere Parkmöglichkeiten, die aber mit einem längeren Fußweg verbunden sind, wie das Parkhaus am Westfriedhof. Es wird empfohlen, früher anzureisen und extra Zeit für das Parken einzuberechnen.

Bruce Springsteen in München: Einlass und Vorband

Das Konzert von Bruce Springsteen ist nahezu restlos ausverkauft. Das bedeutet, dass sich eine sehr lange Schlange vor dem Olympiastadion bilden wird. Der Startschuss für die Show fällt um 19 Uhr, aber der Einlass beginnt schon um 16 Uhr. Angesichts der hohen Temperaturen sollten für die Wartezeit Sonnenschutz und Getränke mitgenommen werden.

Auch wenn die Show „Bruce Springsteen & The E Street Band“ heißt, unterstützt die Band die Rock-Legende auf der Bühne und ist nicht seine Vorband. Auf dem Programmplan für München steht gar keine Vorband und das bedeutet, dass es gegen 19 Uhr direkt mit Bruce Springsteen losgeht.

Bruce Springsteen in München: Abreise mit Bahn und Auto

Um wie viel Uhr die Show im Olympiastadion voraussichtlich endet, ist noch nicht bekannt. Für Fans und Konzertbesucher, die extra nach München angereist sind, könnte die Abreise etwas knapp werden. Vom Olympiapark fährt die U-Bahn direkt zum Hauptbahnhof München. Ab 23 Uhr verlassen aber nur noch vereinzelte Züge den Bahnhof.

Falls die Abfahrt etwas später stattfinden soll, befindet sich auch der ZOB in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es fahren mehrere Fernbusse pro Stunde ab und auch mitten in der Nacht. Wer mit dem Auto anreist, muss sich über die Heimfahrt keine Gedanken machen.

