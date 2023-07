Gefälschte Tickets: Fans verpassen Konzert-Highlight im Olympiastadion – Veranstalter warnen

Von: Lukas Schierlinger

Mehrere Fans verpassten das Bruce-Springsteen-Konzert in München. Aufgrund gefälschter Tickets wurden sie am Einlass abgewiesen.

München – Selbst gestandenen Rockern im Publikum trieb der Boss Tränen in die Augen. Am Sonntag (23. Juli) füllte Bruce Springsteen das ausverkaufte Olympiastadion in München mit großen Emotionen. Auf der Bühne erzählte die 73-jährige Musiklegende ihre eigene, bewegende Geschichte. Einige Fans hatten schon Stunden zuvor ganz anderen Grund, in Tränen auszubrechen. Sie durften das Konzert gar nicht erst besuchen, nachdem sie Betrügern aufgesessen waren.

Gefälschte Tickets für Bruce-Springsteen-Konzert in München: „Lieber auf die nächste Tournee warten“

„Die Größenordnung lag zwischen 200 und 300 Tickets“, gab eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation gegenüber der Süddeutschen Zeitung an. Fans, die nur vermeintlich echte Karten auf Zweithandelsplattformen im Internet erstanden hatten, mussten am Einlass abgewiesen werden.

In solchen Fällen werde grundsätzlich die Polizei eingeschaltet, hieß es vonseiten des Veranstalters. Ein Rat der Sprecherin: „Lieber auf die nächste Tournee warten, wenn man bei den offiziellen Stellen kein Ticket erwerben kann.“

Anbieter warnen vor Tickets, die auf dem Schwarzmarkt erworben wurden

Auf ihren offiziellen Homepages warnen Anbieter wie Eventim explizit vor auf dem Zweit- bzw. Schwarzmarkt angebotenen Tickets. Über einen eigens kreierten Kartenpass versuche man, Fans zu schützen: „Die digitalen und fälschungssicheren Tickets können nur auf offiziellen Kanälen übertragen und weiterverkauft werden.“ Beherzigen sollten die Warnungen nun auch Münchner Coldplay-Fans. Die Briten kommen 2024 für drei Konzerte in die Landeshauptstadt, und die Nachfrage nach Tickets ist enorm hoch.

„Wir lieben euch“, gab Bruce Springsteen seinen Fans beim Auftritt in München auf den Weg, bevor er die begeisterte Menge mit „I’ll see you in my Dreams“ nach Hause schickte. Wann beziehungsweise ob er noch einmal nach München kommt, blieb unklar.