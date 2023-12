Brutale Übergriffe am Pasinger Bahnhof: Jugendbande wird der Prozess gemacht - „Bedauere mein Verhalten“

Von: Andreas Thieme

Sie drohen, sie prügeln und rauben - und das mitten im schönen Pasing. Jugendbanden sorgen dort schon seit rund zwei Jahren für Unruhe. Jetzt steht eine Bande vor Gericht.

München - Weil es vermehrt zu gewalttätigen Übergriffen am Pasinger Bahnhof gekommen war, forderten Politiker unlängst mehr Polizei in der Münchner Vorstadt. Ein aktueller Fall zeigt, warum: Am Landgericht müssen sich seit gestern vier Mitglieder einer Pasinger Jugendgang wegen diverserer Gewaltdelikte verantworten. Ihnen legt die Staatsanwaltschaft gleich sechs Taten zur Last, die sich alle binnen sechs Wochen im Winter 2022 ereignet hatte - und die in ihrer Brutalität teils erschreckend sind.

So etwa am 2. Dezember: Am Christkindlmarkt geriet die Bande mit zwei Besuchern in Streit - sie lagen wenig später blutend am Boden. Doch selbst dann soll Aslanbek O. (21) noch mit den Fäusten auf einen der Männer eingeprügelt haben. Einer seiner Komplizen nahm dem Opfer, das eine Gehirnerschütterung erlitt, die Brieftasche weg. Über Aslanbek O. sagt ein Mitangeklagter: „Wenn wir mit ihm unterwegs waren, wussten wir immer, dass es körperlich wird.“

München: Jugendband wegen brutalen Übergriffen vor Gericht

Also, dass es zur Schlägerei kommt. So wie am 31. Dezember, als ein Bandenmitglied einen Feuerwerkskörper in die Herrentoilette am Pasinger Bahnhof warf. Von einem Passanten zur Rede gestellt, flogen schnell die Fäuste. Laut Anklage schlugen vier bis sechs Personen, darunter auch Aslanbek O., auf den Passanten ein - als dieser am Boden lag traten sie ihn. Die Folge: Brüche im Gesicht.

Nur eine halbe Stunde später, gegen 18:40 Uhr, war die Schläger-Gruppe laut Amklage auf bis zu zehn Mitglieder angewachsen - und attackierten Schüler, denen sie die Silvester-Raketen wegnahmen und sie teils schwer verletzten. Eines des Opfer lag am Boden, als mehrere Täter auf ihn eintraten. Laut Anklage holten sie dabei „heftig aus, wie bei einem Tritt gegen einen Fußball.“ Einem weiteren Geschädigten brachen sie den Ellenbogen. Erst als weitere Passanten sowie Bahn-Mitarbeiter dazukamen, löste sich die Szene auf.

Prozess in München: Angeklagter entschuldigt sich bei seinen Opfern: „Bedauere mein Verhalten“

Zwei Tage später überfiel die Bande mit bis zu 20 Mitgliedern zwei Männer, die sie 23.10 Uhr in eine Unterführung gelockt hatten - und raubten sie brutal aus. So auch tags drauf, als sie einen Geschädigten vor die Wahl stellten, sich „abziehen oder abstechen“ zu lassen.

Einen Großteil der Taten hat die Gruppe gestanden. Einer der Angeklagten sagte wörtlich: „Ich bedauere mein Verhalten.“ Ihre Komplizen wurden in separaten Prozessen bis zu fünf Jahre hinter Gitter geschickt. Das droht nun auch den aktuellen Schlägern!

