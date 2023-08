Schockierende Fall von Jugendgewalt

Gefilmte Folter: Die 12-Jährige wurde erniedrigt und geschlagen.

Sieben Tatverdächtige, gerade mal 13 und 14 Jahren alt, stehen im Fokus der Polizei. Sie sollen eine Mitschülerin brutal behandelt haben. Die Folter filmten sie mit ihren Handys.

Der Fall einer 12-Jährigen, die am letzten Schultag von Mitschülerinnen gequält und erniedrigt wurde, schockiert weiter die Stadt. Wie es aus dem Präsidium heißt, hat inzwischen die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Es geht um gefährliche Körperverletzungen, Bedrohung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Laut Polizei-Sprecher Werner Kraus fanden die ersten Gespräche mit den Tatverdächtigen statt.

Gequälte Zwölfjährige: Jetzt ermittelt die Kripo gegen ihre brutalen Mitschüler

Insgesamt haben sieben Personen die 12-jährige am vergangenen Freitag genötigt, in einen Hinterhof am Heimeranplatz mitzukommen. Einige von ihnen sollen Wurzeln auf den Balkan haben. Das Martyrium für das Kind fand zwischen zirka 9.30 und 11.30 Uhr statt. Mehr als zwei lange Stunden, in denen das Mädchen ihren Peinigern ausgeliefert war. Dabei handelt es sich um drei männliche Personen (zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger) sowie um vier weibliche Personen (drei 14-Jährige und eine 13-jährige). Letztere soll mit einer 14-jährigen zu den Haupttatverdächtigen zählen.

Brutalität der Tat schockt die Politik

Handyaufnahmen zeigen, wie die 12-Jährige auf Knien erniedrigt und bespuckt wird, Ohrfeigen bekommt. „Sie hatte ein blaues Auge, an den Armen und Beinen wurden Zigaretten ausgedrückt“, sagte der Vater des Mädchens. Worte, die Polizei hinterfragt. Die Rötungen, die das Mädchen hatte, würden nicht mit Verletzungsbildern übereinpassen, die durch glühende Zigaretten entstehen. Näheres müssen die Ermittlungen zeigen. Warum die Situation am letzten Schultag so eskaliert ist, bleibt unklar. Zwischen den Beteiligten gab es wohl schon in der Vorwoche Streit. Sie haben gemeinsam eine Realschule im Westend besucht. Dafür, dass sich diese Situtation ändert, will sich das Bildungsreferat der Stadt stark machen: Die Tatverdächtigen sollen, wie berichtet, demnach von der Schule verwiesen waren. Auch in der Politik war das Entsetzen über die brutalen Schockvorfälle zuletzt groß.