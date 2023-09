Brutaler Angriff auf zwei junge Männer: Polizei sucht nach Zeugen für versuchtes Tötungsdelikt in Neuhausen

Von: Elisa Buhrke

Zwei junge Männer wurden in München von Unbekannten attackiert – die Kripo ermittelt. (Symbolbild) © Stephan Jansen/DPA

Zwei junge Männer (20,21) wurden in Neuhausen brutal angegriffen, einer von ihnen erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Polizei vermutet ein versuchtes Tötungsdelikt und bittet um Zeugenhinweise.

München - In einem Wohnviertel im Münchner Stadtteil Neuhausen wurden am Freitag, 1. September, gegen 16.45 Uhr, zwei junge Männer schwer attackiert. Die Täter, deren Identität und Motiv noch unklar sind, griffen die beiden Münchner unvermittelt an und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung. Wie das Polizeipräsidium München am Montag, 4. September, mitgeteilt hat, läuft ein Zeugenaufruf.

Zwei junge Männer in München attackiert – 21-Jähriger mit schwerer Kopfverletzung

Der 21-Jährige erlitt dabei einen Schlag gegen den Kopf mit einem noch nicht identifizierten Gegenstand. Zwei unbeteiligte Bekannte fanden die verletzten Männer kurz darauf und alarmierten sofort die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Täter bisher nicht gefasst werden.

Die beiden Opfer wurden mit Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Schwere der Kopfverletzung des 21-Jährigen besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei München bittet um Hinweise: Zeugen in Neuhausen

Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Schluderstraße und Renatastraße (Neuhausen) verdächtige Beobachtungen gemacht? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, unter der Telefonnummer 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

