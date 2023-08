Brutaler Mietmarkt in München: Gibt es Kündigungsschutz für langjährige Mieter? Die Rechtstipps für Härtefälle

Münchner Anwalt klärt auf

+ © Westend61/IMAGO Während jüngere Menschen noch gut umziehen können, wird der Verlust der Wohnung für Senioren oft zum existenziellen Problem © Westend61/IMAGO

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Thieme schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wohnraum in München ist knapp. Finden Mieter dann ihre Traumwohnung, würden sie diese gerne für immer „behalten“ - viele ältere Menschen leben seit Jahrzehnten in „ihrer“ Wohnung. Wenn der Vermieter dann wegen Eigenbedarf kündigt, ist das mitunter existenziell. Ein Anwalt erklärt die Rechten von Senioren.

München - Verlieren junge Menschen ihre Mietwohnung, dann ist das unangenehm, aber sie können darauf reagieren. Besonders tragisch ist es hingegen, wenn die Mieter eines jahrzehntelangen Mietverhältnisses im hohen Alter gekündigt werden.

„In Deutschland gibt es grundsätzlich keinen erweiterten Kündigungsschutz für alteingesessene Mieter. Diese können wie alle Mieter gekündigt werden, wenn der Vermieter Eigenbedarf geltend macht. Lediglich die Kündigungsfrist verlängert sich ab acht Jahren Mietdauer auf nunmehr neun Monate“, sagt Rechtsanwalt Alexander Walther von der Kanzlei Klimesch und Partner.

Ebenso seien langjährige Mieter nicht vor Mieterhöhungen geschützt. „Dies kann insbesondere bei einer kleinen Rente zu Problemen führen. In solchen Fällen sollte dann die Mieterhöhung durch einen Rechtsanwalt geprüft werden“, sagt Walther.

Lediglich in Ausnahmefällen, wenn ein Auszug den Mietern unzumutbar ist, könne ein Härtefall vorliegen und die an sich wirksame Kündigung wird nicht vollzogen, sondern das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. „Solche Fälle liegen insbesondere dann vor, wenn ein Umzug aufgrund schwerer Erkrankungen der Mieter nicht möglich ist oder der Mieter einen Auszug psychisch nicht überstehen würde und daher Suizidgefahr besteht“, erklärt Alexander Walther.

München: Eigenbedarfskündigungen kann man im Mietvertrag ausschließen

„Der einzige Weg sich vor einer Eigenbedarfskündigung zu schützen besteht darin, diese im Mietvertrag auszuschließen. Diesem Ausschluss werden jedoch häufig die Vermieter nicht zustimmen“, sagt der Rechtsanwalt. Erhalte der Mieter eine Eigenbedarfskündigung sollte er schleunigst, einen Rechtsanwalt aufsuchen, „um die Geltendmachung von Härtegründen zu prüfen“.

„Auf der anderen Seite denken Vermieter nicht selten, dass der Mieter nach Jahrzehnten der Miete Pflichten hat die Wohnung instand zu halten und etwa Teppichböden auszutauschen“, ist Walthers Erfahrung. „Dem ist jedoch nicht so. Den Mieter trifft lediglich die Pflicht, die Mietsache pfleglich zu behandeln. Ganz im Gegenteil ist es sogar so, dass der Vermieter regelmäßig Instandsetzungsarbeiten durchführen muss, um die Mietsache in dem Zustand zu halten, welche sie bei Mietbeginn hatte.“

Fordere ein Vermieter seinen Mieter aufgrund dieses Irrglaubens auf, die Wohnung Instand zu setzen, so könne dies „daher nach hinten losgehen und er wird am Ende des Tages die Wohnung auf eigene Kosten renovieren müssen“.