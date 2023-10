130 Jahre Bücherwelten: Jubel, Trubel, Hugendubel!

Von: Isabel Winklbauer

Das erste Hugendubel-Geschäft am Salvatorplatz. © Hugendubel

Hugendubel lebt! Zwar gibt es das Flaggschiff-Haus am Marienplatz seit 2017 nur noch in verkleinerter Form, doch das Geschäft mit fesselnden Geschichten floriert zum 130. Geburtstag der Buchhandlung immer noch bestens.

„Unsere 130-jährige Geschichte erfüllt uns mit Stolz, denn Hugendubel hat für den Buchhandel Pionierarbeit geleistet“, sagen die geschäftsführenden Gesellschafter Nina und Maximilian Hugendubel. „Wir agieren mit Kontinuität und Weitblick, die Liebe zum Lesen und unsere Familientradition sind dabei ständige Begleiter.“

Maximilian und Nina Hugendubel in der Filiale am Stachus. © Hugendubel

Die Münchner kennen das Hugendubel-Konzept mit einladenden Bücherregalen und gemütlichen Leseplätzen heute vor allem aus der Filiale am Stachus. Doch Hugendubel ist größer: Mehr als 90 Filialen und 800 Shop-in-Shops betreibt der Buchhändler in Deutschland, dazu zwei Online-Shops, ein Fachinformationsportal für Geschäftskunden und die E-Book-Firma My Tolino. 2022 erzielte Hugendubel laut statista.de einen Umsatz von 260 Millionen Euro (2012: 695 Millionen). Angesichts der digitalen Revolution eine stabile Leistung.

Angefangen hat alles am Salvatorplatz: Hier eröffnete 1893 der Verleger Heinrich Karl Gustav Hugendubel eine Buchhandlung. Zuvor musste er Eichstätt verlassen. Er hatte Texte veröffentlicht, die dem dortigen Bischof nicht passten, weswegen er im Gefängnis landete. Sobald er freigelassen war, suchte er in München eine Atmosphäre, die seinem Drang nach Gedanken- und Lesefreiheit besser entsprach. Mit Erfolg. Die Buchhandlung ging durch die Generationen, bis 1964 Heinrich Hugendubel übernahm. Der Vater von Nina und Maximilian etablierte in München das Konzept des Bücherkaufhauses, wie man es jahrzehntelang kannte: Er kreierte 1979 die Marienplatz-Filiale mit Rolltreppen und Leseinseln als opulente Begegnungsstätte von Mensch und Buch. Obgleich ihm die Mitbewerber eine Riesenpleite voraussagten, ging das Konzept auf, trotz hoher Mietbelastung, und zwar 30 Jahre lang.

Die Filiale am Marienplatz mit ihren Leseinseln eröffnete 1979. © Hugendubel

Das Haus am Marienplatz wurde Kult, zahlreiche Bestseller fanden hier reißenden Absatz, wie etwa die Krimis von Henning Mankell, Harry Potter oder einfach alles, was mit der Familie Mann zu tun hat. Manches wurde diskret unter dem Ladentisch gehandelt, wie Bret Easton Ellis‘ „American Psycho“ oder Anne Rices „Dornröschen“-Trilogie, anderes stand ehrwürdig und unverkäuflich im obersten Regal, einfach nur, um da zu sein, wie das Din-A-3 große Opus Magnum „Zettels Traum“ von Arno Schmidt. Heute verkaufen sich vor allem Jugendbücher immens gut, melden die Geschwister. Wobei zur Avantgarde aktuell die „Very Bad Kings“-Reihe von J.S. Wonda zählt, eine Geschichte über Sex, Intrigen und Gewalt an einer Elite-Highschool. Natürlich gibt es aber nach wie vor das Regal mit den Spiegel-Bestsellern direkt am Eingang, für alle, die schnell kaufen, lesen und mitreden wollen.

Der neue Marienplatz eröffnete 2017 als Concept-Store. © Schwitzke

Auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz wird den Hugendubels nicht bang. Romane, von KI geschrieben? „In erster Linie ist es wunderbar, wenn die Menschen überhaupt lesen, und zwar unabhängig davon, in welchem Genre der Titel angesiedelt ist oder von welchem Autor er stammt, egal ob es sich um ein zweihundert oder achthundert-Seiten starkes Buch handelt“, sagt Nina Hugendubel. „Wir werden in Zukunft feststellen, ob die Menschen die Werke einer KI denen einer realen Person vorziehen. Dies wird ein spannender Prozess, dem gegenüber wir aufgeschlossen sind.“ Den Buchmarkt sieht die Geschäftsführerin nicht gefährdet. „Nach der Pandemie und in Krisenzeiten behalten Buchläden als Ort der Empfehlung, Begegnung und Kommunikation auf jeden Fall ihre Bedeutung. Die Menschen lesen gerne, und das Buch ist und bleibt auch in Zeiten der Inflation ein gern gekauftes und beliebtes Produkt.“

Hugendubel gibt es trotzdem nicht nur als Buchhandlung. Der firmeneigene Tiktok-Kanal schlägt sich mit insgesamt 6,8 Millionen Likes erfolgreich. Zudem ist das jährlich gestreamte Bookstock-Festival mit Autoren-Interviews im Stil einer Samstagabend-Talkshow stets ausverkauft. München liest gern weiter!