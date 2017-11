Bürgerentscheid zur Steinkohle in München: Ergebnisse im Live-Ticker

Am Sonntag wird es spannend: Soll das Heizkraftwerk Nord früher abgeschaltet werden? Darüber entscheiden die Bürger Münchens.

Bürgerentscheid zur Steinkohle: Am Sonntag hat München die Wahl. Ergebnisse und Reaktionen finden Sie aktuell in unserem Live-Ticker.

Beim Bürgerentscheid „Raus aus der Steinkohle!“ wird darüber abgestimmt, ob Block 2 im Heizkraftwerk München Nord vorzeitig stillgelegt werden soll – und zwar bis spätestens Ende 2022.

1,1 Millionen Münchnerinnen und Münchner dürfen ihre Stimme abgeben

Das Quorum für einen erfolgreichen Bürgerentscheid liegt bei zehn Prozent der Abstimmungsberechtigten. Also müssten mindestens 111.000 Wähler mit „Ja“ stimmen.

Ab 18 Uhr gibt es an dieser Stelle laufend aktuelle Zwischenstände.

Für „Ja“ haben gestimmt:

Für „Nein“ haben gestimmt:

16.10 Uhr: Interessant ist der Bürgerentscheid nicht nur die Münchner, die zur Abstimmung aufgerufen sind. Auch Berufspendler und vor allem die Anwohner im Münchner Landkreis dürften gespannt nach München schauen. Letzere sind zwar betroffen - das Kraftwerk steht in Unterföhring -, dürfen aber nicht abstimmen.

15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Steinkohle-Bürgerentscheid in München. So langsam steigt die Spannung. In drei Stunden, um 18 Uhr, schließen die Wahllokale.

Worum geht es beim Steinkohle Bürgerentscheid in München eigentlich?

1,1 Millionen Münchnerinnen und Münchner haben heute die Möglichkeit abzustimmen. Sie können darüber entscheiden, ob Block 2 im Heizkraftwerk München Nord bis Ende 2022 vorzeitig stillgelegt werden soll. Stimmberechtigt sind Bürger der Europäischen Union, die am Abstimmungstag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens zwei Monaten mit Hauptwohnsitz in München gemeldet sind oder hier ihren Lebensmittelpunkt haben.

Erste Ergebnisse ab 18 Uhr

Die Bekanntmachung der amtlichen Endergebnisse des Bürgerentscheids findet nach dem 9. November 2017 statt. Aber keine Angst. Über die Zwischenstände wird am Wahlabend von der Stadt München laufend informiert. Die Auszählung beginnt um 18 Uhr unmittelbar nach Schließung der Wahllokale.

Wichtig zu wissen: Grundsätzlich muss bei Bürgerentscheiden eine Frage mit Ja oder Nein beantwortet werden. In München muss die Mehrheit mindestens zehn Prozent der Stimmberechtigten betragen. Das heißt, am Sonntag müssen mindestens 111.000 Wähler mit „Ja“ stimmen, damit der Bürgerentscheid erfolgreich ist.

Das Streitgespräch zum Bürgerentscheid

Wie und vor allem wann geht es am besten raus aus der Steinkohle? Im Vorfeld des Bürgerentscheids hat es ein Streitgespräch zwischen Stadtwerke-Chef Bieberbach und Thomas Prudlo, Sprecher des Bürgerbegehrens gegeben. Nachlesen können Sie dieses hier.