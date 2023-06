Beliebtheit schützt vor Strafe nicht: Kommentar zum Fall Schuhbeck – „Rein menschlich tragisch“

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck singt im November 2022 bei der Premierengala der Show „Moonia“ von Schuhbecks teatro. © Sven Hoppe/dpa

Alfons Schuhbeck (74) muss ins Gefängnis: Der Bundesgerichtshof hat das Münchner Strafurteil gegen den Star-Koch bestätigt. Gerichtsreporter Andreas Thieme kommentiert den Fall.

Am Samstag riss er noch lustige Sprüche und verwöhnte die Teilnehmer seines Kochkurses mit einem Acht-Gänge-Menü. Ganz entspannt wirkte Alfons Schuhbeck (74), als er danach mit mir in seinem Gewürzladen am Münchner Platzl gesprochen hat. Er erwähnte zwar, dass er täglich an seine Haftstrafe denkt - doch sie schien noch weit weg.

Am Montagschlug nun die Bombe ein: Der Bundesgerichtshof verwarf Schuhbecks Revision - jetzt muss der Star-Koch also wirklich ins Gefängnis. Dazu muss man ehrlich sagen: Das ist gerecht. Denn auch Beliebtheit schützt vor Strafe nicht. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich - einen Promibonus gibt es nicht.

Alfons Schuhbeck: Samstag gab er Kochkurse, Sonntag traf er Fans, Montag kam sein Knast-Urteil

Am Sonntag noch war Schuhbeck in Altötting und ließ sich in dem Wallfahrtsort von seinen Fans feiern - bei einer Signierstunde. Ja, er ist ein Star und unglaublich beliebt in Bayern. Doch zur Wahrheit gehört auch: Alfons Schuhbeck hat mehr als tausend Rechnungen in seinen Restaurants gezielt gefälscht - und dem Finanzamt Millionengewinne verschwiegen. Über Jahre hinweg. Das ist hochkriminell. Auch mit 74 Jahren muss er dafür die Verantwortung tragen.

Rein menschlich ist der Fall Schuhbeck tragisch. 2021 ging der Star-Koch in die Insolvenz, danach wurde er wegen Steuerhinterziehung angeklagt und im Oktober 2022 verurteilt. 33 Jahre lang trug Schuhbeck einen Michelin-Stern. Ein Star der Branche - und Lieblings der Stars, die er oft bekochte. Doch wer das Gesetz so üppig bricht, muss zurecht in Haft.