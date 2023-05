Prinzip Hoffnung: Wie die Stadt München eine Meisterfeier auf dem Marienplatz vorbereitet

Von: Marc Kniepkamp

Zahlreiche Fans vom FC Bayern München feiern auf dem Marienplatz vor dem Rathaus mit den Spielern auf dem Balkon des Rathaus. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Wo wird am kommenden Wochenende gefeiert? Präsentiert sich der deutsche Fußballmeister seinen Fans auf dem Borsigplatz in Dortmund oder doch wieder auf dem Marienplatz? Die Stadt München bereitet sich jedenfalls schon auf eine Meisterfeier vor.

Auf das Prinzip Hoffnung haben sie in München im Titelkampf in der Fußball-Bundesliga schon lange nicht mehr setzen müssen. Heuer ist es wieder soweit: Der FC Bayern ist auf Schützenhilfe des FSV Mainz 05 angewiesen, der am Samstag in Dortmund antritt, um den BVB noch von der Tabellenspitze zu verdrängen. Sollte es dazu kommen, ist die Stadt München vorbereitet.

Stadt München bereitet sich auf Bayern-Meisterfeier vor

Den für den Fall eines solchen Fußballwunders (der FC Bayern müsste zeitgleich noch beim 1. FC Köln gewinnen) findet am kommenden Sonntag auf dem Marienplatz die Titelfeier der Meister-Bayern statt. Gefiert würde eventuell nicht allein - sondern im Zweifel zusammen mit den Fußballerinnen des Vereins.

Spiel der FCB-Frauen wird live auf dem Marienplatz übertragen

Die haben nämlich ebenfalls die Möglichkeit, am letzten Spieltag Meister der Bundesliga zu werden. Am Sonntag spielen die FCB-Damen gegen Turbine Potsdam, die Begegnung wird auf dem Marienplatz live per Public Viewing auf den Marienplatz übertragen. Die Fußballerinnen des FCB sind derzeit Tabellenführerinnen, sie haben den Titelgewinn also selbst in der Hand.

Sperren rund um den Marienplatz am Sonntag, 28. Mai © Landeshauptstadt München

Falls eine oder zwei Mannschaften des FC Bayern deutscher Meister werden, gibt es einen Empfang mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Danach feiern die Mannschaften - oder die Mannschaft - auf dem Rathausbalkon mit den Fans auf dem Marienplatz.

Sperren rund um das Rathaus werden vorbereitet

Für Besucher der Innenstadt gilt deshalb am Sonntag, 28. Mai, folgendes: An allen Zugängen zum Marienplatz werden in einem Radius von bis zu 300 Metern rund um das Rathaus Zugangssperren vorbereitet. Diese werden je nach Andrang in Kraft gesetzt. Für den gesamten Veranstaltungsbereich gilt laut einer Mitteilung der Stadt am Sonntag bereits ab 11 Uhr ein Glas- und Pyrotechnikverbot, auch Fahrräder und E-Tretroller dürfen nicht mitgeführt werden.

Abgestellte Fahrräder werden vom Marienplatz entfernt

Besonders Radfahrer müssen aufpassen: Denn Fahrräder und E-Tretroller, die am Marienplatz abgestellt worden sind, werden entfernt. Außerdem wird es an den Zugängen Taschenkontrollen geben, große Taschen und Rucksäcke sollten also am besten erst gar nicht mitgeführt werden. Und: Sobald der Marienplatz voll ist, werden keine U-Bahnen mehr an der Haltestelle stoppen. S-Bahnen fahren wegen der Sperrung der Stammstrecke am Pfingstwochenende sowieso nicht.