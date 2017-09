Bundestagswahl: Die Direktkandidaten der vier Münchner Wahlkreise im Überblick

Bei der Bundestagswahl sind 923.820 Münchner aufgerufen, in vier Wahlkreisen ihre Stimmen abzugeben. In einer Serie stellen wir die Direktkandidaten vor. Hier finden Sie alle Folgen mit allen Kandidaten.

Wahlkreis 217 München-Nord:

Der Münchner Norden gilt gemeinhin als wankelmütig – zumindest in Sachen Bundestagswahl. Bei den vergangenen beiden Wahlen 2013 und 2009 hatte CSU-Kandidat Johannes Singhammer die Nase vorn. Zuvor jedoch war der Wahlkreis drei Mal an Axel Berg von der SPD gegangen. Davor wiederum an die CSU und in den 70ern zog sogar Alt-OB Hans-Jochen Vogel (SPD) über den Münchner Norden in den Bundestag ein. Singammer tritt heuer nicht mehr an, es dürfte also spannend werden. Hier finden sie alle Kandidaten.

Hier finden Sie alle weiteren relevanten Informationen zum Wahlkreis und am Wahlabend auch die Ergebnisse.

Wahlkreis 218 München-Ost:

Traditionell wählt der Osten CSU, also der Osten Münchens. Die Stadtbezirke Altstadt-Lehel, Au-Haidhausen, Berg am Laim, Bogenhausen, Ramersdorf-Perlach und Trudering-Riem sind seit 1976 ist fest in der Hand der Union. Doch in diesem jahr gibt es prominente heruasforderer für Mandatsinhaber Wolfgang Stefinger. Claudia Tausend (SPD) und Margarete Bause (Grüne) treten gegen ihn an. Hier werden alle Kandidaten vorgestellt.

Hier finden Sie alle weiteren relevanten Informationen zum Wahlkreis und am Wahlabend auch die Ergebnisse.



Wahlkreis 219 München-Süd:

Im Süden geht es ums Erbe Peter Gauweilers: Seit 15 Jahren war der Wahlkreis 219 fest in der Hand des CSU-Querdenkers. Bis dieser in der vergangenen Legislaturperiode etwas zu quer dachte und aus Ärger von seinem Mandat zurücktrat. Seitdem muss der Wahlkreis zwischen Sendling und Solln ohne direkt gewählten Abgeordneten auskommen. Jetzt streiten sich zehn Bewerber ums direkte Ticket nach Berlin. Die größten Chancen rechnen sich Stadtrat Michael Kuffer (CSU) und Sebastian Roloff (SPD) aus. Hier werden alle Kandidaten vorgestellt



Hier finden Sie alle weiteren relevanten Informationen zum Wahlkreis und am Wahlabend auch die Ergebnisse.



Wahlkreis 220 München-West:

Eines gilt schon vor der Wahl als sicher: Ein neues Gesicht wird das Direktmandat im Münchner Westen erringen. Denn der ehemalige Kreisverwaltungsreferent Hans-Peter Uhl (CSU) tritt nicht mehr an. Nun steigen also zumindest bei den beiden großen Parteien mehr oder weniger Unbekannte in den Ring: Stephan Pilsinger (CSU) und Bernhard Goodwin (SPD). Wobei Pilsinger wohl doch etwas mehr verlieren kann. Denn der Wahlkreis ist seit 1976 in der Hand der Union. Hier geht es zu den Portraits aller Kandidaten.



Hier finden Sie alle weiteren relevanten Informationen zum Wahlkreis und am Wahlabend auch die Ergebnisse.



