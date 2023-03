Bundesweiter Streiktag angekündigt: Auch München trifft‘s mit voller Wucht – welche Bereiche betroffen sind

Von: Lukas Schierlinger

Am Montag wird erneut gestreikt! Was das für die Bewohner Münchens wohl mit sich bringt - ein erster Überblick.

München - Da müssen sich die Münchner warm anziehen! Die Gewerkschaften EVG und Verdi haben für den kommenden Montag (27. März) einen bundesweiten Streik angekündigt. Detaillierte Informationen zur Pressekonferenz am Mittag finden Sie in unserem Überblickstext.

Auch die bayerische Landeshauptstadt trifft es mit voller Wucht, denn folgende Bereiche sind in die Streik-Aufforderung der Gewerkschaften inkludiert:

Der Fern-, Regional- sowie S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen (die BRB im Münchner Umland hat bereits einen Notfallfahrplan erarbeitet.)

Flughäfen

Der gesamte ÖPNV (U-Bahn, Bus, Tram)

„Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen“, blickten Gewerkschaftsvertreter bei ihrem Statement am Donnerstagmittag voraus. Der ganztägige Streik soll in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0 Uhr beginnen und 24 Stunden später planmäßig enden.

Warnstreik trifft auch München: Verdi erhöht den Druck

Mit den Aktionen erhöht Verdi den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Auch der Münchner U-Bahn-Verkehr dürfte vom bundesweiten Streiktag am 27. März betroffen sein. © Lennart Preiss/dpa

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro.