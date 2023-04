Bunt statt Grau - Münchner Kollektiv eröffnet Kulturinsel vor HP8: „Ein Raum für alle“

Von: Leoni Billina

Teilen

Anouar Mahmoudi, Mina Kabbage, Daniel Wolfram und Sibel Caliskan (v. li.) von den Städtischen © Marcus Schlaf

Vor dem HP8 eröffnet am Samstag die Kulturinsel. Mit Sitzbänken und Hochbeeten will das Kollektiv Die Städtischen den Raum aufwerten und für alle zugänglich machen.

Grün soll’s werden, lebendig, ein Ort zum Zusammenkommen, Verweilen und Mitmachen. Ab Samstag dominiert auf dem Vorplatz des HP8, dem neuen Gasteig, die Farbe Grün statt Grau. Mit Holzbänken, Hochbeeten, einem Bücherschrank und einem schwarzen Brett will das Kollektiv „Die Städtischen“ den Platz „Am Kulturkraftwerk“ aufwerten – eine Kulturinsel inmitten der Stadt.

Am Samstag, 22. April, eröffnet die Kulturinsel auf dem Vorplatz des HP8

Als Teil des diesjährigen Flower-Power-Festivals eröffnet die Insel am Samstag mit einem bunten Programm. Ab 14 Uhr lädt der Gasteig zum Bepflanzen der Hochbeete. Weiter geht’s im Anschluss ab 16 Uhr mit Live-Musik und Tanzaufführungen. Bis es dann am Abend im Saal X weiter geht, mit verschiedenen DJs und Party bis in die Nacht.

Möglich gemacht hat’s gemeinsam mit dem Gasteig das Kollektiv Die Städtischen. Das ist ein interdisziplinäres und offenes Kollektiv, das München aktiv gestalten will. Und durch die verschiedensten Projekte den öffentlichen Raum in der Stadt aufwerten und für alle zugänglich machen möchte.

Die Kulturinsel ist ein „qualitativ aufgewerteter Aufenthaltsraum“

So auch den Vorplatz des HP8: „Vorher hatten wir hier nur Beton – und jetzt haben wir hier einen qualitativ aufgewerteten Aufenthaltsraum geschaffen“, sagt Daniel Wolfram von den Städtischen. Das war das Ziel der Planung: Die Aufenthaltsqualität erhöhen und den Ort für alle verschönern, die dort unterwegs sind, egal ob Besucherinnen und Besucher des Gasteigs, Passanten oder Anwohner.

Denn: Die Kulturinsel solle ein Ort für alle werden, sagt Anouar Mahmoudi von den Städtischen. Wer Geburtstag feiern, ein Konzert geben oder einfach in der Sonne sitzen und ein Buch lesen möchte, der kann sich der Holzmodule bedienen. Die sind von den Städtischen eigens angefertigt worden, flexibel aufstellbar und können – in Absprache mit dem Gasteig – zum Beispiel als Bühne, Tisch oder Aktionsfläche neu angeordnet werden. Je nachdem, was gerade gebraucht wird.

Die Möbel sind aus Lärchenholz und wetterfest. Über den Winter werden sie eingelagert, um dann vermutlich nächstes Jahr wieder aufgestellt zu werden.

Die Kulturinsel soll ein Raum für alle werden

„Dieses Projekt hier schafft den Raum für weitere Projekte und Aktionen“, erklärt Mahmoudi. Ausstellungen, Konzerte – der Platz soll bunt und kreativ bespielt werden. „Normalerweise wird der öffentliche Raum privatisiert, wir machen es andersrum. Wir öffnen den privaten Raum“, sagt Mahmoudi. Ein schwarzes Brett dient dem Austausch kreativer Ideen: Diskussionen, Spielenachmittage oder gemeinschaftliche Pflanzaktionen – den ganzen Sommer über bietet die Kulturinsel den Platz dafür.

Wichtig ist den Städtischen zu betonen: Auf der Kulturinsel herrscht kein Konsumzwang. Wer will, kann sich Picknick und Getränke einfach mitbringen. Für alle anderen steht auch die Gastronomie im HP8 offen.

Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner: „Je mehr hier los ist, desto besser.“

„Kultur für alle, immer und überall, das ist mein Ziel“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner über die Kulturinsel. „Je mehr hier los ist, desto besser.“

Das will auch das Kollektiv Die Städtischen. Ursprünglich gegründet von einer Gruppe von Freunden 2020 sind mittlerweile gut 100 junge Menschen Teil des Kollektivs. Jeder und jede kann mitmachen und individuelle Talente, Stärken, Ideen und Konzepte einbringen. Ihr Ziel ist es, öffentlichen Raum nachhaltig und lebendig zu gestalten – für ein buntes und lebendiges München.