Schlimmer Unfall in München: Mann unter Bus eingeklemmt

Von: Katarina Amtmann

Aus noch unbekannter Ursache hat ein Bus einen Mann in München erfasst und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den 51-Jährigen befreien.

München – Am Samstagabend, 19. August, ereignete sich in München ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 51-Jähriger von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt wurde. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit. Das Opfer wurde bei dem Unfall im Frontbereich des Busses eingeklemmt.

Mann in München unter Bus eingeklemmt - Passanten wählen Notruf

„Passanten riefen daraufhin die Feuerwehr und den Rettungsdienst“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Rettungskräfte trafen kurz darauf am Unfallort ein und stellten fest, dass alle Passagiere den Bus bereits verlassen hatten. „Sofort leiteten die Rettungskräfte die medizinische Erstversorgung des Patienten ein. Mit Hebekissen hoben sie die Vorderachse des Busses an und konnten den Schwerverletzten befreien“, so die Feuerwehr.

Ein Mann wurde in München unter einem Bus eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn befreien (Archivbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Mann bei Unfall mit Bus in München schwer verletzt

Ein Notarztteam intensivierte die medizinische Versorgung, bevor der Verletzte in einen Münchener Schockraum transportiert wurde. Während der Rettungsmaßnahmen erhielt auch der Busfahrer Betreuung und Unterstützung durch Mitarbeitende eines Kriseninterventionsteams.

Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von der Polizei ermittelt. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.