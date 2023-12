Bus rammt Hauswand in Schwabing: Fahrer in Klinik gebracht – sechs weitere Fahrzeuge beschädigt

Von: Elisa Buhrke

Ein leerer Bus hat in München-Schwabing eine Hauswand gerammt. Der Fahrer wurde verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Ein leerer Bus ist in München in eine Hauswand gekracht. Der Busfahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht, sechs weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

München - Ein leerer Bus hat am Donnerstagnachmittag, 21. Dezember, eine Hauswand in der Schleißheimerstraße (München-Schwabing) gerammt. Dabei wurden sechs weitere Fahrzeuge beschädigt und der Busfahrer verletzt, berichtet die Feuerwehr München.

Bus rammt Hauswand in Schwabing – Fahrer in Klinik gebracht

Die erste Information über den Unfall erreichte die Integrierte Leitstelle über ein automatisches Notrufsystem. Weitere Anrufe bestätigten den Vorfall: Ein leerer Bus war gegen eine Hauswand gefahren. Sofort wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle entsandt. Dort fanden sie mehrere beschädigte Fahrzeuge und den Bus, der gegen eine Hauswand geprallt war. Der Busfahrer war noch in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehrleute verschafften sich über die hintere Bustür Zugang und leisteten zusammen mit Notarztkräften Erste Hilfe für den 55-jährigen Fahrer. Anschließend wurde er aus dem Bus befreit und in eine Münchner Klinik gebracht. Eine weitere Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Sechs weitere Fahrzeuge beschädigt – Polizei München ermittelt zur Ursache

Während der Rettungsarbeiten war die Schleißheimerstraße stadtauswärts zwischen der Clemensstraße und der Karl-Theodor-Straße gesperrt. Neben dem Bus wurden sechs weitere Fahrzeuge und mehrere Straßenschilder beschädigt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und den Gebäudeschäden. Die Feuerwehr kann die Höhe der entstandenen Schäden noch nicht beziffern.

