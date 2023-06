Busengrabscher im Fahrstuhl: Amazon-Paketbote belästigt 14-jähriges Mädchen

Rumäne sitzt in Untersuchungshaft

+ © Lutsenko Oleksandr/MZV-Archiv Der Paketbote sitzt in inzwischen Untersuchungshaft. © Lutsenko Oleksandr/MZV-Archiv

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Horror für ein 14-jähriges Mädchen in ihrem eigenen Zuhause: Die Jugendliche wurde von einem Paketzusteller der Firma Amazon sexuell belästigt.

Zu dem sexuellen Übergriff ist es nach Angaben des Polizeipräsidiums am Montag in dem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in Ramersdorf gekommen - wo die Minderjährige auf kleinstem Raum keine Chance hatte zu entkommen. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der Mann, ein 22-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte gegen 16.30 Uhr am Hauseingang geklingelt. Dort befand sich auch die 14-Jährige, die sich freundlich zeigte und dem Paketzusteller die Tür öffnete. Nichts ahnend stieg sie mit ihm in den Fahrstuhl. Das Ziel: der achte Stock.

Die Minderjährige war auf kleinstem Raum gefangen

Auf der Fahrt passierte es dann. Der Rumäne fasste der Minderjährigen laut Polizei unvermittelt an den Busen. Dann versuchte er, sein Opfer zu küssen. Als das Mädchen seinen Kopf wegdrehte, packte er das Kinn - um mit Gewalt zu bekommen, was er wollte. Die Jugendliche wehrte sich gegen die sexuelle Belästigung, verließ den Aufzug, sobald sie konnte, und flüchtete in die Wohnung zu ihrer Mutter. Als herauskam, was gerade passiert war, gingen die beiden zur Polizeiinspektion 24 in Perlach, um Anzeige zu erstatten. Der Zugriff erfolgte dann am nächsten Tag direkt im Logistikzentrum von Amazon. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte der Mann, der in einer Unterkunft lebt, dort gegen 11.40 Uhr festgenommen werden. Der 22-jährige Rumäne kam zunächst in die Haftanstalt des Polizei-Präsidiums an der Ettstra0e. Dort erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Das heißt: Der Tatverdächtige wanderte direkt in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim, wo er inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.