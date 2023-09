Sammlerstück in Flammen: Autofahrer rettet brennendes BMW-Cabrio in München

Von: Elisa Buhrke

Die Feuerwehr München löschte das brennende BMW-Cabrio in Milbertshofen. © Berufsfeuerwehr München

Ein BMW-Cabrio gerät in München in Brand. Doch ein Autofahrer zögert nicht und leitet erste Löschmaßnahmen ein, bis die Feuerwehr kommt.

München - Ein klassisches BMW-Cabrio ist am Donnerstagabend, 31. August, in Milbertshofen in Brand geraten. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde auf die Flammen aufmerksam und griff unmittelbar ein, wie die Feuerwehr München am Freitag mitteilte.

BMW-Cabrio gerät in Milbertshofen in Brand: Autofahrer greift ein

Der Besitzer des Fahrzeugs war nach einer längeren Standzeit auf dem Weg in eine Autowerkstatt, als er kurz vor der Kreuzung Moosacher Straße Flammen und Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Ein weiterer Autofahrer in der Nähe wurde auf die gefährliche Situation aufmerksam und handelte sofort. Mit einem Feuerlöscher aus einem nahegelegenen Geschäft gelang es ihm, den Brand weitestgehend eindämmen.

Die alarmierte Feuerwehr, bestehend aus Berufs- und Freiwilligenkräften, löschte das Feuer unter Einsatz von Atemschutz vollständig. Die ausgetretenen Betriebsstoffe wurden mit Ölbindemittel aufgenommen. Durch den Einsatz kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die genaue Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind derzeit noch unklar. Die Feuerwehr konnte dazu keine Aussage treffen.

