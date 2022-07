Café Münchner Freiheit und Sarcletti machen gemeinsame Sache – Jetzt verschmelzen Münchens Eis-Riesen

Von: Andrea Stinglwagner

Max und Charly Eisenrieder vom Café Münchner Freiheit fusionieren mit dem Eiscafé Sarcletti. © Marcus Schlaf

Das Café Münchner Freiheit und das Eiscafé Sarcletti schließen sich zusammen. Für die Münchner Eisliebhaber soll sich allerdings nichts ändern.

München – Diese Nachricht schlägt ein wie eine (Eis-)Bombe! Zwei der traditionsreichsten Unternehmen Münchens fusionieren – das Schwabinger Kult-Café Münchner Freiheit und das legendäre Eiscafé Sarcletti am Rotkreuzplatz. Ab 1. Januar verschmelzen das Eis- und Konditor-Imperium.

Und die gute Nachricht für die Münchner: Für uns ändert sich nichts – das original Sarcletti-Eis gibt’s nach wie vor frisch in Neuhausen zu schlecken, und an der Münchner Freiheit können wir weiter Kaffee und Kuchen genießen wie einst Monaco Franze.

Münchens Eis-Riesen Café Münchner Freiheit und Sarcletti fusionieren

Karl „Charly“ Eisenrieder, der mit seinem Bruder Max die Münchner Freiheit Eisenrieder GmbH leitet, bestätigt der tz die Neuigkeit, die Hallo München am Sonntag veröffentlichte. „Es stimmt – und wir freuen uns.“ Vor zwei Jahren habe es erste Gespräche gegeben.

Im Januar mussten die Eisenrieders ihre Filiale am Rotkreuzplatz schließen, und die wirtschaftliche Lage werde nicht einfacher, so Eisenrieder: „Es ist nicht nur die Inflation. Früher hat noch gereicht, ein guter Handwerker zu sein und gute Produkte zu liefern. Heute sind die Anforderungen von der EDV bis zu den Kassen extrem hoch.“

Sarcletti vor Fusionierung wehmütig: „Emotional ist es schwierig, mein Vater hat das alles aufgebaut“

Auch bei Michael Sarcletti stand eine Veränderung an, als klar war, dass seine Tochter den Betrieb nicht übernehmen wird: „Ich bin über sechzig Jahre alt und will mich langsam zurückziehen.“ So wird Sarclettis Kuchen-, Gebäck- und Tortenproduktion in die Eisenrieder-Produktionsstätte am Joseph-Dollinger-Bogen in Schwabing ziehen, das Eis wird nach wie vor kristall-frisch am Rotkreuzplatz angerührt. Die geheimen Rezepturen werden nicht angetastet. Und: Alle Mitarbeiter werden übernommen.

Die Eisenrieders freuen sich über die Fusion – auch weil sie beim Eis einiges von Sarcletti lernen wollen. Michael Sarcletti dagegen wird schon auch ein wenig wehmütig: „Emotional ist es schwierig. Die Eisdiele habe ich in vierter Generation übernommen, mein Vater hat das alles aufgebaut.“ Aber auch er ist froh: „Bei Familie Eisenrieder ist die Eisdiele in wirklich guten Händen. Sie sind fachlich kompetent. Außerdem bleibt alles Wichtige beim Alten: der Name, die Eis-Rezeptur, die Mitarbeiter.“ (Marie-Julie Hlawica, Andrea Stinglwagner, Marie Kinsky)

