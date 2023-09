Für Studierende in Wohnungsnot: München will Campingplatz zu Semesterbeginn bereitstellen

Von: Sascha Karowski

Teilen

Statt in eine WG erst mal in den Camper: Die Stadt München will Studierenden helfen, die zu Semesterbeginn noch keine Wohnung gefunden haben. Im Gespräch ist unter anderem der Campingplatz in Thalkirchen.

München - In München eine Wohnung zu finden, ist ein mehr als schwieriges Unterfangen – gerade vor Semesterbeginn, wenn in so kurzer Zeit sehr viele Studierende suchen. Grüne und SPD wollen jungen Menschen helfen. Deshalb soll die Stadtverwaltung nun prüfen, ob Studierende übergangsweise auf dem Campingplatz in Thalkirchen oder im Jugendlager The Tent unterkommen können.

Für Studierende in Wohnungsnot: München prüft Campingplatz in Thalkirchen

Studierende könnten sich dann einen Camper ausleihen und auf dem Campingplatz wohnen. Das würde ihnen laut Stadträten mindestens vier Wochen Zeit verschaffen, um eine bezahlbare Wohnung zu finden und nicht in einem teuren Hotel oder überteuert vermieteten möblierten Apartments schlafen zu müssen. Der Campingplatz böte sich an, da er nach der Wiesn freie Kapazitäten habe und meist ab November Winterpause mache. Ebenso wird das Jugendlager The Tent Anfang Oktober normalerweise geschlossen, wodurch freie Kapazitäten entstehen.

Gerade zu Semesterbeginn fällt die Wohnungssuche in München schwer: Die Stadt will deshalb den Campingplatz Thalkirchen für Studierende bereithalten. © Marcus Schlaf

„Studierende ohne reiche Eltern haben es besonders schwer in München, eine bezahlbare Wohnung zu finden“, sagt SPD-Stadträtin Simone Burger. „Gerade sie bräuchten einen Wohnheimplatz im Studierendenwerk. Deshalb muss die Studentenstadt nicht nur dringend saniert werden, sondern es müssen auch neue Wohnungen dort entstehen.“ Da sei der Freistaat gefordert, der tausende Studentenwohnungen leerstehen lasse, sagt auch Sibylle Stöhr (Grüne). „Die Wohnungspolitik des Freistaates ist desaströs, das bekommen in den nächsten Wochen ganz besonders alle zu spüren, die in München studieren wollen und hier ein Zimmer suchen.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)