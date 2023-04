Bahn frei für Cannabis-Versuch? Münchner zeigen sich offen, von Minister kommt heftiger Gegenwind

Von: Lukas Schierlinger

Die Rathauskoalition tritt per Antrag dafür ein. München solle Schauplatz eines Cannabis-Modellprojekts werden. Unsere Umfrage endete mit einem deutlichen Ergebnis.

Update 25. April, 9.30 Uhr: Fast 3000 Personen haben an unserer Umfrage teilgenommen. Und ein Großteil zeigte sich durchaus aufgeschlossen für den Cannabis-Modellversuch in München. 76,9 Prozent stimmten für das von der Rathauskoalition beworbene (siehe Ursprungsmeldung) Projekt. 21,4 Prozent der Umfrageteilnehmer befürchten dagegen, dass durch den Verkauf in ausgewählten Geschäften neue Nutzer zum Konsum animiert werden könnten.

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gefällt die Idee ganz und gar nicht. „Sobald die konkreten Pläne der Bundesregierung bekannt sind, werden wir alle verfügbaren Mittel prüfen, um Cannabis-Modellprojekte in Bayern zu verhindern“, teilte er am Sonntag in München mit.

Münchner offen für Vorstoß der Rathauskoalition:

Bahn frei für Cannabis-Versuch in München? Umfrage soll zeigen, was Bewohner davon halten

Ursprungsmeldung:

München - Wird die Landeshauptstadt zur Modellkommune für die kontrollierte und lizenzierte Abgabe von Cannabis? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hätte mit seinem Vorstoß im April 2023 den Weg geebnet. Die Stadtratsfraktionen Die Grünen ‒ Rosa Liste und SPD/Volt zeigen sich aufgeschlossen. In einem gemeinsamen Antrag treten sie für eine Bewerbung Münchens ein.

Durch die Legalisierung verspricht sich der Bund eine Entlastung von Polizei und Staatsanwaltschaft und eine Entkriminalisierung von Konsumenten. Die Münchner Stadträtin Angelika Pilz-Strasser erklärte: „Wir Grünen fordern seit vielen Jahren freien Konsum, Anbau und Kauf von Cannabis und freuen uns, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt. Die Eckpunkte des Gesundheitsministeriums zur Freigabe von Cannabis gehen in die richtige Richtung.“ Man könne so auch den Schwarzmarkt austrocknen.

München als Cannabis-Modellkommune? Abgabe wäre in lizenzierten Geschäften möglich

Pilz-Strasser ist sich sicher: „Als Modellkommune unter wissenschaftlicher Begleitung wird München zeigen können, wie die Lieferketten funktionieren und wie Jugendliche und Kinder am besten geschützt werden können.“ In ausgewählten Modellkommunen soll die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Geschäften – unter anderem in bereits existierenden Hanfläden – ermöglicht werden.

Um die Bevölkerung auf die anstehende Legalisierung „vorzubereiten“, werben die Antragssteller für eine vom Gesundheitsreferat durchgeführte Umfrage zum Thema Cannabis: „Informations- und Hilfeangebote sollen den Bedarfen der Bürger entsprechen“.