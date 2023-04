Einen Tag nach Bekanntgabe der Cannabis-Pläne: Münchner Club „überwältigt von großer Anfrage“

Ansturm nach Ankündigung

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Adriano D'Adamo schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Mittwoch wurden die Pläne für eine Legalisierung vorgestellt. Tags darauf verkündet der Cannabis Social Club München einen großen Anfrageansturm.

München – Die Pläne zur Legalisierung von Cannabis erlauben unter anderem 25 Gramm „Genusscannabis“. Das und mehr gaben am Mittwoch (12. April) Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir bekannt. Keinen Tag später vermeldete der Cannabis Social Club München, dass es einen großen Ansturm an Interessierten gab, die sich beim Club anmelden wollen.

+ In den Cannabis Social Clubs soll eine sichere Umgebung für Cannabis-Konsum geschaffen werden. © IMAGO/Addictive Stock

Cannabis Club überwältigt: Zahlreiche Münchner wollen beitreten

Auf Twitter teilte der Cannabis Social Club München mit, dass er „überwältigt von der großen Anfrage“ sei. Seit Mittwochabend können sich Interessierte anmelden. Laut der eigenen Webseite zielt der Club auf eine maximale Mitgliederanzahl von 500 ab. Wie viele Anfragen es bisher waren, wurde nicht bekannt gegeben.

Sobald die Pläne der Koalition bezüglich der Legalisierung von Cannabis in Kraft treten, will der Club Mitgliedern eine sichere Umgebung für den Konsum von Cannabis bereitstellen. Weiterhin bietet der Cannabis Social Club München auch Schulungen und Flächen zum Anbau für eigene Pflanzen an. Auf Twitter findet der Club großen Anklang und Interessierte kommentierten ihre Freude unter besagtem Beitrag.

Zukünftige Mitglieder kommentieren: Cannabis Club auf Twitter

„Ich bin SOFORT dabei!“

„Die Bürger der Landeshauptstadt zeigen euch, wie es läuft.“

„Das freut uns, dass ihr so einen großen Anlauf kriegt.“

„Epischer Tag“

Wann die Legalisierung in Cannabis in Kraft tritt und die Mitglieder die Dienste des Clubs in Anspruch nehmen können, ist noch unklar. Bisher wurden die konkreten Pläne vom Gesundheitsminister und Agrarminister vorgestellt.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Rubriklistenbild: © IMAGO/Addictive Stock