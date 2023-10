Jetstream schiebt an: „Regenmassen bis Ende Oktober“ – am Wochenende perfektes Ausflugswetter?

Von: Felix Herz

Teilen

Der Jetstream schiebt derzeit „ein Tief nach dem anderen“ über Deutschland hinweg. Für Bayern bedeutet dies viel Regen bis weit in den November hinein. (Symbolbild) © Eibner Europa / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Ungemütlich wird der Oktober in Bayern enden – zumindest aus Wetter-Sicht. So zumindest lautet die wetternet-Vorhersage für den Freistaat.

München – Die „Westwetterlage hat Deutschland wieder voll im Griff“, verkündet Diplom-Meteorologe Dominik Jung gleich zu Beginn des aktuellen wetternet-Videos auf YouTube. Damit meint der Experte, dass der Jetstream derzeit direkt über der Bundesrepublik liege und ein „Tief nach dem anderen an uns vorbei“ wandert. Diese bringen viel Wind und Regen mit. Was genau heißt das für den Freistaat?

Regenmassen rollen auf Bayern zu: Jetstream schiebt ein Tief nach dem anderen über den Freistaat

Nass und windig wird es in den letzten Tage des Oktobers, soviel lässt sich vorweg sagen. Am ärgsten wird es laut Deutschem Wettermodell, das die Regensummen bis Montag, 30. Oktober, analysiert, im Westen von Deutschland.

Doch auch Bayern bekommt die Ausläufer der Regenmassen zu spüren. In der Karte, die Meteorologe Dominik Jung bespricht, ist fast der gesamte Freistaat – bis auf Teile Mittelfrankens – blau gefärbt, was in diesem Fall für etwa 15 bis 30 Liter Regen steht, mit denen zu rechnen ist.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Tief Zeus über Bayern: Regen das ganze Wochenende über?

Die Großwetterlage zeigt, dass derzeit Tief Zeus direkt über Bayern liegt. Entsprechend nass ist es bereits am Donnerstag, 26. Oktober. „Zeitweise ist es ziemlich windig“, erklärt Jung zudem. Davor warnt auch der Deutsche Wetterdienst, im Alpenraum (bis 20 Uhr) sowie im äußersten Osten an der Grenze zu Tschechien (bis 18 Uhr) gilt eine „amtliche Warnung vor Sturmböen“. Zusätzlich warnt der DWD vor Windböen im Südwesten Bayerns – dies gilt noch bis 16 Uhr. Ungemütlich ist es auch in Franken.

Am Freitag, 27. Oktober, kommt zwischen dem Regen ab und zu die Sonne raus in Bayern. Die Temperaturen liegen dabei bei rund 13 (Raum Mittelfranken) bis 14 Grad (Raum München). Am Samstag, 28. Oktober, und Sonntag, 29. Oktober, reduziert sich der Regen etwas, die Temperaturen klettern auf rund 15 bis 17 Grad. So geht es auch am Montag, 30. Oktober, weiter, ehe es am Dienstag, 31. Oktober, wieder deutlich nasser und kühler wird – laut Jung sinken die Temperaturen im Süden des Freistaats auf zwölf Grad, der Regen wird wieder stärker. Im Norden rund um Nürnberg bleibt es dafür eher trocken bei etwa 14 Grad. Diese Marschroute behält das Wetter in Bayern dann auch zu Beginn des Novembers bei.

Die schönsten Spaziergänge und Wanderungen im bayerischen Herbst: Indian Summer im Freistaat Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.