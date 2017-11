Christbaum am Marienplatz: Hochtzeitspaar pflanzte ihn vor 47 Jahren

München - Weihnachten ist das Fest der Liebe. Der Christbaum, der heuer auf dem Münchner Marienplatz steht, liefert eine solche Geschichte gleich mit. Es ist eine Liebesgeschichte aus Burghausen, von Annemarie Rott (81) und ihrem Schorsch.

Im Januar 1970 hatte die damals 34-jährige Annemarie ihren Schorsch Rott, damals 38 Jahre alt, geheiratet. „Im Frühjahr pflanzten wir eine veredelte serbische Fichte in unserem Garten“, erinnert sich Annemarie Rott. Zwei Meter groß war der Baum damals schon.

+ 24 Meter hoch ist die Fichte, die seit gestern auf dem Marienplatz steht. Bis zur Eröffnung des Christkindlmarkts wird er nun noch mit Lichtern bestückt. © Marcus Schlaf

Gut 47 Jahre später ist die Fichte ein 24 Meter hoher Riese, sechs Tonnen schwer. Zu groß für den Garten, zuletzt bestand die Gefahr, dass er im Sturm umfällt. „Ein Nachbar hat ihn dann bei der Stadt als Christbaum vorgeschlagen“, erzählt Annemarie Rott. Mit Erfolg. Am Montagmorgen wurde die Fichte gefällt und gestern Früh nach München geliefert. Feuerwehrmänner sägten den Stamm zurecht, bis er per Kran in das zwei Meter tiefe Bodenloch vorm Rathaus gehievt wurde. Gestern sah er noch etwas zerrupft aus, aber nach dem Transport müssen sich die Äste halt erst wieder aushängen. Und geschmückt wird er ja auch noch. Mit Lichterketten bestückt wird der Burghauser Riese dann ab 27. November erstrahlen, wenn der Christkindlmarkt am Marienplatz eröffnet wird und die Adventszeit beginnt.