Heftiges Fazit zu Glühwein-Trend in München: „Ein rechter Scheißdreck war‘s“

Ein Glühwein-Trend in München, der ihm so gar nichtschmeckt: tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl erzählt die Geschichte vom kleinen Benedikt.

Es ist noch dunkel, als der kleine Benedikt sein Sackerl nimmt und die warme Stube im Dachauer Hinterland verlässt. „Auf in die Glühweinstauden“, ruft er seiner Mutter voller Tatendrang entgegen. Gerade muss der Benedikt auf dem Feld besonders fleißig ernten. In wenigen Tagen beginnt der Christkindlmarkt in München. Dort wollen Benedikts Großeltern auch im Jahr 2023 ihren Glühwein verkaufen, gebraut nach einem streng geheimen Familienrezept.

Für Christkindlmarkt in München: Glühwein nach streng geheimem Familienrezept

Wenn der Benedikt spätabends mit seinem prall gefüllten Sackerl vom Feld zurückkehrt, hat seine bucklige Oma Erna den traditionellen Holzkessel schon vorbereitet. Bevor die Oma die Glühweinblätter in das mit Gewürzen aufbereitete Kochwasser gleiten lässt, hat Ziegenbock Alois den dampfenden Kessel exakt dreimal umrunden müssen. Da ist sie sehr genau. „Ge, unser Geheimrezept derfst fei a in da Schui ned weidasong“, bläut Oma Erna ihrem neugierigen Enkel ein.

Bevor Opa Willi mit der Kutsche zum Christkindlmarkt nach München fährt, muss Ernas Glühwein noch einige Tage beim Alois im Ziegenstall ruhen. Der Benedikt will dann immer bei den Fässern schlafen, weil er so aufgeregt ist. Er ist sehr stolz auf das Geheimrezept seiner Oma.

Vor ein paar Tagen hat der Benedikt in der Grundschule gerauft, weil der Sepp vom Beixner-Hof behauptet hat, dass Ernas Glühwein schmeckt wie aufgewärmter Eistee aus dem Tetrapak. Und auch noch unverschämt teuer sei. „Jetzt muassa durch an Strohhalm fressn“, hat der Benedikt gefeixt, nachdem er den Kampf zu seinen Gunsten entschieden hat.

Glühwein-Variation zieht entsetzte Reaktion nach sich

Im letzten Jahr war der Benedikt zum ersten Mal dabei auf dem Christkindlmarkt in München. Gefallen hat es ihm aber gar nicht in der großen Stadt. Laut und anstrengend war es. Und ständig haben die Leute von der Inflation geredet und vorm Klimawandel gewarnt. Wo es doch im Dachauer Hinterland jeden Winter schneit, seitdem die Oma auf der Welt ist.

Und dann hat der Benedikt mit dem Opa auch noch den Rosé-Glühwein von der hübschen Standl-Betreiberin nebenan probieren müssen. „Und, wia hat‘s da gschmeckt, Bene“, wollte die Oma wissen, als die beiden Männer nach Hause zurückgekehrt waren. „Neimodisch bis experimentell“, hat der Benedikt geklagt, „ein rechter Scheißdreck war's“.

