520.000 Menschen beim Christopher Street Day in München: Doch Queerfeindlichkeit in Bayern nimmt zu

Von: Elisa Buhrke

Mehr als eine halbe Million Menschen war beim Christopher Street Day 2023 in München. © IMAGO/Sachelle Babbar

Der CSD in München ist laut Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Etwa 520.000 Menschen haben an der Parade teilgenommen oder zugeschaut.

München - Regenbogenflaggen und lautes Getöse: Rund 520.000 Menschen haben am Samstag, 24. Juni, den Christopher Street Day (CSD) in München gefeiert. Laut Angaben der Polizei nahmen etwa 60.000 Personen direkt an der Parade teil, rund 460.000 sahen zu. Über 180 Gruppen und Initiativen beteiligten sich an der Demonstration, die mit bunten Wagen, kostümierten Fußgruppen und Motorrädern durch die Innenstadt zog.

Die Polizei gab bekannt, dass es während des Zuges keinerlei Vorfälle gab. Am Marienplatz wurde außerdem bei bestem Wetter ein Straßenfest mit Live-Musik gefeiert. Die Feierlichkeiten sollen sich mit dem „Rathaus Clubbing“ im neuen Rathaus bis in die Nacht fortsetzen.

Christopher Street Day (CSD) in München: Delikte gegen queere Menschen nehmen in Bayern zu

Trotz der fröhlichen Stimmung wies Münchens zweite Bürgermeisterin, Katrin Habenschaden (Grüne), darauf hin, dass die allgemeine Entwicklung im Freistaat bedenklich sei: Delikte gegen queere Menschen seien zwischen 2010 und 2021 um das Siebenfache gestiegen. Derzeit stehe viel auf dem Spiel, was Generationen von Aktivisten hart erkämpft hätten. „Gleichstellung und Akzeptanz müssen ernst gemeint sein. Sie brauchen Überzeugung. Sie brauchen eine klare Haltung“, forderte Habenschaden. Sie hielt die offizielle Rede anstelle des Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD).

Sowohl die Demonstranten als auch Habenschaden forderten daher einen queeren Aktionsplan in Bayern. In allen anderen Bundesländern gab es einen solchen Plan bereits, in diesem Jahr haben sich auch die CSDs in ganz Bayern zu dem Zweck zusammengeschlossen. Das Motto der Parade in München lautete daher „Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!“. In der vergangenen Woche hatte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) einen solchen Aktionsplan bekannt gegeben, der die Rechte und Teilhabe queerer Menschen im Freistaat stärken soll.

Parade für queere Menschen – CSU nach Draglesung von Veranstaltern ausgeschlossen

Auch in München sorgte die Queer-Politik der CSU vor der Veranstaltung für Diskussionen. Bei den Christsozialen herrschte Unmut darüber, dass ihre Stadtratsfraktion nicht mit einem eigenen Wagen an der Parade teilnehmen durfte. Die Veranstalter begründeten ihren Ausschluss folgendermaßen: Teilnehmen dürfe nur, wer sich glaubhaft und konsequent für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen einsetze. Nach der hitzigen Debatte um die Draglesung in der Stadtbibliothek Bogenhausen sahen die CSD-Organisatoren diese Voraussetzung bei der CSU nicht gegeben.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Seitdem gehen Menschen weltweit auf die Straße, um dem Tag zu gedenken. Im vergangenen Jahr feierten laut Polizeiangaben mehr als 350.000 Menschen den CSD in München, die Parade hatte schätzungsweise 25.000 Teilnehmer. (elb/dpa)

