CIRCUS – Festival der Artisten

Die neue GOP-Show „CIRCUS“ ist eine Verneigung vor der großen Zirkuswelt. © Ralph Mohr/GOP Varieté-Theater

Vom 17. März bis zum 1. Mai 2022 treffen zwei künstlerische Welten aufeinander – Zirkus und Varieté präsentieren Liebe zur Artistik und brillante Live-Unterhaltung.

Im Rund der Manege verzaubern seit 250 Jahren überall auf der Welt die große Geste, das Glitzern, die körperliche Hochleistung, trickreiche Magie und Clownerie in all ihren Spielformen. Mit der Show „CIRCUS“ verneigt sich das GOP vor der Tradition und der Poesie der großen Zirkuswelt. Gleichzeitig serviert dieses Programm eine neue, erzählende Ebene und schenkt dem Publikum damit genau das, was Varieté-Kunst ausmacht: höchstes Artistik-Niveau mit frischer Dramaturgie und innovativen künstlerischen Elementen.

Das Circus-Theater „Bingo“ aus Kyjiw begeistert im GOP Varieté-Theater München

Für diese Mission kann es keine besseren Partner als die Regisseure und Akteure des Circus-Theaters „Bingo“ aus Kyjiw geben. Sie schaffen es immer wieder mit ihren modernen, hochästhetischen Produktionen (z.B. „Fashion“) das GOP Publikum restlos zu begeistern. Mit „CIRCUS“ zünden sie ein Feuerwerk für genau das Metier, mit dem alles begann. Für diese Show bieten wir übrigens auch wieder unser beliebtes „Kids für nix“ in den Osterferien an – wir laden jedes Kind bis einschließlich 14 Jahren vom 9. bis zum 24. April in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen zu einem kostenlosen Showbesuch ein.

Eintrittskarten für das GOP München sind für 49 Euro erhältlich, inklusive einem 2-Gänge-Menü als Arrangement bereits ab 70 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 22 Euro, Schüler*innen/Studierende/Azubis bis 27 Jahre zahlen 35 Euro. Preise zzgl. 1,50 Euro Servicegebühr und ggf. 3,90 Euro Versand. Showtime ist dienstags bis donnerstags um 20 Uhr, freitags und samstags um 17.30 und 21.00 Uhr, sonn- und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de

