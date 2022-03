Corona-Ärger für Münchner: Pärchen klagen, weil Reise pandemiebedingt ausfiel - „Polizei warnte, dass...“

Zwei Münchner Paare wollte nach Ibiza fliegen, doch Corona kam ihnen dazwischen. Vor Gericht streiten sie jetzt mit dem Veranstalter um Tausende Euro. Denn der Rückflug hätte gegen die Regeln des Infektionsschutz verstoßen...

München - Reisen ist derzeit wieder entspannter möglich, doch Anfang 2021 war das noch nicht der Fall. In diesem Zeitraum wollten Nadja U. (53) und ihre Freundin Brigitte mit ihren Männern zu viert nach Ibiza fliegen. Gebucht hatten sie den Pauschalurlaub schon an Weihnachten 2020, geplant war der einwöchige Urlaub schlussendlich für Anfang Mai 2021.

Pro Person rund 1000 Euro hatten die Münchner gezahlt, doch mit ihrem Reiseveranstalter gab es schon vorab Probleme. Denn der geplante Rückflug fiel in die damals noch verhängte nächtliche Ausgangssperre in Bayern, die nach Reisebuchung in Kraft getreten war. „Die Rückreise wurde damit unrealistisch“, sagt Nadja U. Sie informierte sich sogar auch bei der Polizei: „Die Beamten warnten mich, dass es zu einer Geldbuße von 500 Euro kommen könnte, wenn ich so spät lande und dann vom Flughafen noch nach Hause fahre.“ Beim Reiseveranstalter hatte die Münchnerin deshalb auch versucht, die Flüge um zubuchen - und war zu Kompromissen bereit.

„Obwohl wir sogar im Internet für den Rückreisetag frühere Flüge gefunden hatten, bot uns der Reiseveranstalter nur einen zwei Tage kürzeren Urlaub an, der auch noch teurer werden sollte“, sagt Nadja U. Das war natürlich keine Option. Schweren Herzens sagten die beiden Paare ihren Urlaub dann ab – zu groß waren die Unwägbarkeiten wegen Corona.

München: Reiseveranstalter will zwei Münchner Pärchen kein Geld für geplatzten Urlaub erstatten

Doch der Reiseveranstalter weigert sich bis heute, den Preis zu erstatten–vor dem Amtsgericht kam es bereits zum Prozess. Einen geschlossenen Vergleich widerrief der Veranstalter. „Eine fiese Masche“, findet Nadja U. Sie hätte sich mit 500 Euro Erstattung zufriedengegeben.

Doch wie ist die Rechtslage? Beide Paare „durften vom Reisevertrag vor Antritt der Reisekostenfrei zurücktreten“, sagt Anwalt Michael Siegel. Sie hätten sich sogar bewusst rechtswidrig verhalten, wenn sie den Rückflug angetreten hätten–und 500 Euro Bußgeld riskiert wegen der Ausgangssperre. „Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den gesamten Reisepreis zu erstatten.“