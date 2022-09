Corona-Skandal: Apothekerin fälschte mehr als 1000 Impfpässe in Schwabing - „Schäme mich so“

Von: Andreas Thieme

Draga P. (53) legte am Landgericht ein Geständnis ab. Rechts ihr Komplize Dennis S. (37) © SIGI JANTZ

Im Sommer 2021 hatte Draga P. (53) einen Corona-Skandal in Schwabing ausgelöst: Die Apotheken-Mitarbeiterin fälschte mehr als 1000 digitale Impfzertifikate und verkaufte diese für 150 Euro pro Stück. Vor dem Landgericht legte sie jetzt ein tränenreiches Geständnis ab.

München - Draga P. (53) weint, als sie ihr handgeschriebenes Geständnis von Blättern abliest. „Ich bereue meine Taten sehr und schäme mich“, sagt die Pharmazeutisch-Technische Assistentin. Sie hatte Mitte 2021 mehr als 1000 Impfpässe gefälscht - und damit einen Skandal in der Schwabinger Kaiser-Apotheke verursacht.

Denn ohne das Wissen des Besitzers wurde die Apotheke in der Kaiserstraße zur Anlaufstelle für Impfbetrüger - und zwar weit über München hinaus. Vor Ort hatte Draga P. mit einem Komplizen digitale Zertifikate hergestellt, die eine Corona-Impfung bescheinigen. Dass diese gefälscht waren, fiel beim Einlass in Restaurant oder Konzerte nicht auf.

Denn gegenüber dem Robert-Koch-Institut hatte Draga P. zuvor angegeben, dass sie die entsprechenden Impfungen in der Apotheke durchgeführt hatte. Zum Preis von 150 Euro bot ihr Komplize den QR-Code dann im Internet an - laut Staatsanwaltschaft kamen die Käufer nicht nur aus Deutschland, sondern zum Teil sogar auch aus Finnland oder Russland.

München: Apotheken-Mitarbeiterin fälschte 1074 Impfpässe - Geständnis vor Gericht

Insgesamt 1074 gefälschte Impfpässe listet die Anklage. Mit dem Verkauf sollen Draga P. und Dennis S. 136 200 Euro eingenommen haben. „Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe“, sagte Draga P., die in Serbien Pharmazie studiert hatte. Sie bestritt jedoch, dass sie an den Verkaufserlösen beteiligt werden wollte. Trotzdem drohen nun bis zu zehn Jahre Knast! Bis Mitte Oktober sind weitere vier Verhandlungstage am Landgericht angesetzt, am 13. Oktober soll dann das Urteil fallen.

Auf Nachfrage bestätigt Apotheken-Inhaber Christian Müller-Faßbender (54) unserer Redaktion: „Ja, es stimmt. Der Vorfall war bei uns.“ Es sei eine sehr missliche Lage: „Wir bedauern extrem, was passiert ist und sind entsetzt“, hatte der Inhaber bereits nach Bekanntwerden der Vorwürfe gesagt und versprach: „Wir sind intensiv um Aufklärung bemüht und arbeiten mit den Ermittlungsbehörden zusammen.“

Bis zu den verübten Taten, die Draga P. nun vor Gericht gestanden hat, gab es „keinen Anlass zu Verdächtigungen“, so Müller-Faßbender. Er selbst sei sehr betroffen, denn für die Zusammenarbeit in der Apotheke sei „ein großes Vertrauensverhältnis notwendig“. Das zur Mitarbeiterin sei „zerstört“. Das zu den teils langjährigen Kunden konnte die Apotheke hoffentlich wieder aufbauen.