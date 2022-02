Münchner Politiker beschimpft Piazolo als „Dreckschwein“ - „So können wir nicht mit unseren Kindern umgehen!“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Michael Piazolo (Freie Wähler), Staatsminister für Unterricht und Kultus, bekommt Gegenwind. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Kultusminister Michael Piazolo wurde auf Twitter von einem Politiker beleidigt. Der hat seine Aussage mittlerweile verteidigt. Grund für den Tweet sind Corona-Maßnahmen an Schulen.

München - Alexander Hilger (Bayernpartei) hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf Twitter beleidigt. „Wenn in Bayern Kinder im Sportunterricht (!!!) trotz negativer Testung, eine Maske tragen müssen, komme ich leider nicht umhin den Kultusminister Michael Piazolo zu fragen, was man eigentlich für ein Dreckschwein sein muss, das zuzulassen!“ Das twitterte Hilger am Samstag (29. Januar). Dazu setzte er den Hashtag „UnmaskTheKids.“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Wegen Corona-Maßnahmen für Schüler - Hilger beleidigt Piazolo als „Dreckschwein“

Hilger steht auch zwei Tage später zu seiner Äußerung. Auf Twitter schrieb er am Montag: „Habe mir lediglich eine Frage gestellt! Aber: Ich stehe zur scharfen Äußerung. So können wir nicht mit unseren Kindern umgehen!“ Michael Piazolo trage die Verantwortung und müsse seiner Pflicht zur Fürsorge der Schutzbefohlenen nachkommen, schrieb der Politiker der Bayernpartei weiter.

Piazolo massiv beleidigt - Freie-Wähler-Politiker bleibt gelassen

Auch gegenüber der Bild blieb er bei seiner Meinung. Den Kindern werde „sprichwörtlich die Luft zum Atmen“ genommen. In dieses Thema „muss man auch mal scharf reingehen“, so Hilger. Der Begriff „Dreckschwein“ sei „eine spitze Formulierung“. Piazolo selbst nahm es gelassen: „Das habe ich nicht mal mitbekommen“, sagte er dem Blatt. (kam)