Trotz Rekord-Inzidenzen in Bayern: Staatsregierung verkündet weitere Lockerung - sie gilt bereits ab Samstag

Von: Katharina Haase

Die geplanten Corona-Lockerungen stehen in der Kritik. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In München steigt, wie in ganz Bayern, die Corona-Inzidenz weiter an. Dennoch soll nun gelockert werden. Eine Lockerung, die vor allem Ski-Fans erfreuen dürfte, gilt bereits ab Samstag.

München - Die Corona-Inzidenz in Bayern hat am Freitag, 18. März, mit einem Wert von 2141,9 einen neuen Höchststand erreicht. Am Vortag hatte der Wert bei 2079,8 gelegen. Den Gesundheitsämtern wurden dem Robert-Koch-Institut zufolge 58.436 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Auch in der Landeshauptstadt München* stieg die Zahl erneut an. Hier liegt die Inzidenz derzeit bei 1718,1. Am Vortag lag sie bei 1706.

Die Inzidenz im Freistaat steigt bereits seit elf Tagen kontinuierlich an, lediglich am vergangenen Mittwoch, 16. März, war sie leicht rückläufig gewesen. Auch in der gesamten Bundesrepublik erreicht die durchschnittliche Inzidenz immer wieder Höchstwerte. Bayern liegt derzeit auf Platz Drei der am stärksten betroffenen Bundesländer, nach Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland.

Corona in München: Inzidenz steigt weiter an - noch 25 Intensivbetten frei

Gesundheitsexperten vermuten, dass die Zahl der Infizierten noch um ein Vielfaches höher liegen könnte. Aufgrund von teilweise symptomfreien Verläufen und der Tatsache, dass nicht jeder Infizierte sich noch einem zusätzlichen PCR-Test unterzieht, werden nicht mehr alle Daten erfasst. Zudem reichen die begrenzten Kapazitäten der Gesundheitsämter oft nicht zur Kontaktnachverfolgung aus.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldete am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 7,3. Laut Divi-Intensivregister am 18. März werden derzeit 421 Corona-Patienten in Bayern intensivmedizinisch behandelt. Wie viele von ihnen an Covid-19 als Haupterkrankung leiden, ist unbekannt.

Trotz steigender Corona-Zahlen: Bundesregierung dringt auf Lockerungen - Bayern bleibt „Team Vorsicht“

Aktuell sind noch 346 der insgesamt 3071 Intensivbetten im Freistaat frei. In den Kliniken in München sind noch 25 Intensivbetten unbelegt. Auf den Intensivstationen werden 63 Corona-Patienten behandelt, davon sind 35 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Trotz der steigenden Inzidenzen und der Warnungen vieler Experten, unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), hat die Regierung beschlossen, in weiten Teilen Deutschlands am 20. März einen Großteil der geltenden Corona-Maßnahmen abzuschaffen. Die bayerische Staatsregierung reagierte darauf mit Unverständnis.

Corona in München: Lockerungen auch bei Seilbahnen - Ski-Fahrer dürfte es freuen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte auf einer Pressekonferenz an, von der Möglichkeit einer Übergangsregelung bis zum 2. April Gebrauch zu machen. Solange bleibt unter anderem die Maskenpflicht im Freistaat erhalten. An einigen Stellen soll jedoch auch in Bayern gelockert werden, wie etwa in der Gastronomie.

Neu ist auch, dass die Regelungen im Seilbahnbetrieb gelockert werden. „Wir werden Seilbahnen in Bayern von Samstag morgen an wie den ÖPNV behandeln“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Es gebe dann - ebenso wie in Österreich und der Schweiz - keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allerdings bleibt es bei den beliebten Fahrten auf die Berge in geschlossenen Kabinen bei der Maskenpflicht. Bislang waren in Seilbahnen 2G-Vorschriften zu beachten, das heißt, nur gegen Geimpfte oder Genesene durften mitfahren. kah Noch mehr aktuelle Nachrichten aus aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.