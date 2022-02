Exklusiv: Corona-Sperrstunde in Bayern wird kommende Woche gelockert

Von: Katarina Amtmann

Plant eine lang ersehnte Lockerung bei der Sperrstunde: Markus Söder. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Corona-Zahlen in München explodieren. Trotzdem plant Markus Söder eine Lockerung bei der Sperrstunde. Alle News im Ticker.

Die Corona-Zahlen in Bayern steigen (Update vom 7. Februar, 6.55 Uhr).

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Corona-Sperrstunde zeitnah lockern (Update vom 6. Februar, 18.01 Uhr).

Update vom 7. Februar, 6.55 Uhr: Die Inzidenz in Bayern liegt am Montag bei 1786,0. Am Sonntag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) noch einen Wert von 1756,0 gemeldet. Der Landkreis Fürstenfeldbruck bleibt mit einer Inzidenz von 4083,8 weiter Deutschlands größter Corona-Hotspot. In Bayern folgen die Stadt Ingolstadt (2547,6), die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (2414,8) und Dachau (2413,0) sowie die Stadt München (2392,6).

Exklusiv: Corona-Sperrstunde in Bayern wird kommende Woche gelockert

Update vom 6. Februar, 18.01 Uhr: Nach Informationen unserer Redaktion plant die Staatsregierung schon Anfang der Woche eine Lockerung bei der Sperrstunde in Bayern. Diese soll von bisher 22 Uhr auf 23 Uhr verschoben werden. Freie Wähler und CSU wollen die Lockerung am Dienstag beschließen und danach in einer Pressekonferenz bekanntgeben. Sie soll dann schon im Laufe der Woche gelten.

Söder lockert Corona-Sperrstunde! Weitere Lockerungen gut möglich

Dem Vernehmen nach könnten am Dienstag noch weitere Lockerungen bekanntgegeben werden. Im Bereich Kultur- und Sportveranstaltungen wurden die erlaubten Kapazitäten bereits im Januar erhöht. Hier könnten weitere Schritte folgen. Schon jetzt gilt eine Kapazitätsgrenze von 50 Prozent im Theater (davor 25 Prozent) und bis zu 10.000 Zuschauer bei Sportveranstaltungen.

Update vom 6. Februar, 9.45 Uhr: Die Corona-Zahlen steigen auch in Bayern weiter (siehe Erstmeldung), trotzdem wird die Diskussion um zukünftige Lockerungen immer lauter. „Der konsequente Einsatz von FFP2-Masken erlaubt die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen. Dazu muss der Bund einen Stufenplan vorlegen“, fordert Ministerpräsident Markus Söder. In einem Post auf Instagram schrieb der CSU-Chef am Sonntag weiter: „Wenn wir uns sicher sein können, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dürfen Freiheitsrechte nicht mehr wie in anderen Phasen der Pandemie zurückstehen. Die Menschen haben ein Recht darauf, dass wir schon jetzt Perspektiven für Erleichterungen entwickeln.“

Corona-Zahlen in und um München steigen rasant - Impfungen in Apotheken ab nächster Woche

Erstmeldung vom 6. Februar, 8.08 Uhr: München - Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern steigt weiter. Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1756,0. Am Vortag hatte er bei 1741,2 gelegen. Deutschlands Corona-Hotspot Nummer 1 liegt weiter im Freistaat: Im Kreis Fürstenfeldbruck beträgt die Inzidenz 3822,8.

Neben Fürstenfeldbruck: Das sind Bayerns Corona-Hotspots

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: 2541,7

Landkreis Dachau: 2518,1

Stadt Würzburg: 2379,6

Stadt München: 2360,5 (Vortag: 2277,8)

Stadt Rosenheim: 2223,6

Stadt Ingolstadt: 2204,4

Landkreis Starnberg: 2147,7

Corona regional: Das Update für Bayern

Bayerns Apotheken starten Corona-Impfungen

Die Impfkampagne stockt, die Impfmüdigkeit setzt ein. Können die Apotheken da wieder neuen Schwung hineinbringen? Am kommenden Dienstag beginnen die Apotheken im Freistaat mit Impfungen gegen Corona. Der Bundestag hatte am 10. Dezember mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes grundsätzlich den Weg für Apotheker, Tierärzte und Zahnmediziner freigemacht. Allerdings sind Veterinäre und Zahnärzte noch nicht an der Reihe, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

In der entsprechenden Coronavirus-Impfverordnung des Bundes würden diese als Leistungserbringer bisher nicht genannt. Tier- und Zahnärzte hätten jedoch die Möglichkeit, ihre Dienste in Impfzentren zur Verfügung zu stellen. Die ersten Apotheken hatten bereits in der abgelaufenen Woche erste Impfungen verabreicht - und dabei ansonsten vom Verfall bedrohten Impfstoff aus einem benachbarten Impfzentrum eingesetzt, wie ein Apotheker der dpa sagte. Die Erfahrungen seien positiv gewesen.

Der Bayerische Apothekerverband glaubt, dass sich zahlreiche der knapp 3000 Apotheken im Land an der Impfaktion beteiligen werden. „Wir gehen von einem Drittel aus“, sagte eine Verbandssprecherin. „Es gibt viele, die sagen: Wir würden das gerne anbieten.“ Jede einzelne Impfung helfe, die Impfquote zu verbessern. Impfwillige könnten auf dem Internet-Portal „Mein Apothekenmanager“ nachsehen, welche Apotheke Impfungen anbietet. (kam/dpa)