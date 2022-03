Söders Corona-Lockerungen gelten ab Freitag: Last-Minute-Entscheidung bei der Gastronomie

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Ab Freitag gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Am Donnerstagabend gab die Staatskanzlei noch eine Neuerung für die Gastro bekannt. Alle News im Ticker.

Ab Freitag: Neue Corona-Regeln im Überblick.

Gastro: Kurzfristige Neuerung für die Wirte.

Dieser Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

München - Ab Freitag (4. März) gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Am Donnerstagabend gab es dazu noch Neuigkeiten: In Bayern darf ab Freitag die gesamte Gastronomie alternativ zur 3G-Regel die 2G-plus-Regel für ihre Gäste anwenden. Diese zusätzliche Möglichkeit sei den erst am Dienstag vom Kabinett beschlossenen Vorschriften am Mittwoch noch hinzugefügt worden. Das teilte die Staatskanzlei am Abend mit.

Corona-Regeln: Bayerns Wirte dürfen 3G- oder 2G-plus-Regeln anwenden

3G-Regel: Geimpfte, Genesene und negativ Getestete dürfen Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen besuchen. Sie müssen aber eine Schutzmaske tragen.

2G Plus-Regel: Nur geimpfte oder genesene Gäste mit negativem Corona-Test oder Booster-Impfung. Die Maskenpflicht entfällt.

Die Wirte dürfen sich entscheiden, ob sie 3G oder 2G Plus anwenden.

Bayern lockert Corona-Regeln wie geplant zum 4. März

Corona-Regeln in Bayern: 2G Plus-Option in der Gastro - Anreiz fürs Impfen?

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) sagte: „Freiwilliges 2G plus schafft zusätzliche Flexibilität in der Gastronomie und setzt zugleich einen wichtigen Anreiz für das Impfen.“ Die Wirte könnten auch bei der 3G-Regel bleiben - dann jedoch mit Maske und ohne laute Musik und Tanz. (kam/dpa)