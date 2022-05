Nach der Corona-Flaute: Die Touristen kommen zurück nach München

Von: Claudia Schuri

Gabriel Valencia (37), Nory Flores (36) und Nicolás (7) kommen aus Peru und besuchen München. © Jens Hartmann

Die Corona-Pandemie hat die Branche schwer gebeutelt: In den letzten Monaten herrschte eine Flaute im Tourismus. Doch langsam geht es wieder aufwärts – die Reisenden kommen zurück.

Sie sind auf einer Tour durch Europa - und machen dabei auch in München Halt: Gabriel Valencia (37), Nory Flores (36) und Nicolás (7) kommen aus Peru, doch jetzt entdecken sie die bayerische Landeshauptstadt. Der Marienplatz, der Englische Garten, das Schloss Nymphenburg - es gibt viel zu sehen für die Familie aus Lima. „Die Architektur, die Kultur und die Geschichte sind wundervoll, und das Wetter ist einfach perfekt“, findet Gabriel Valencia. Auch einen bayerischen Schweinsbraten haben die Peruaner schon probiert: „Er schmeckt großartig.“

So wie die Familie besuchen nach der Corona-Flaute wieder mehr Touristen München. Es ist überall deutlich zu sehen: Die Reisenden kommen zurück nach Bayern. Die meisten Corona-Maßnahmen sind aufgehoben, Veranstaltungen finden wieder statt, die Temperaturen steigen – da nimmt auch der Reiseverkehr wieder Fahrt auf. Die Zahlen für April liegen noch nicht vor, doch die Tendenz ist eindeutig: 861 961 Übernachtungen gab es im März in München, das sind über 260 000 mehr als im Februar. Im Vergleich zum März 2021 bedeutet es sogar eine Steigerung um 212 Prozent. „Nach unserer eigenen Erwartung kann im April die Marke von einer Million Übernachtungen wieder geknackt werden“, berichtet ein Sprecher des städtischen Wirtschaftsreferats. Die Auslastung der Münchner Hotels steigt ebenfalls stetig: Im April lag sie wieder bei 51,8 Prozent.

Gastronomen sind wieder zuversichtlicher

Das freut auch die Gastronomen. „Die Hoteliers sind wieder zuversichtlich und freuen sich über gute Belegungszahlen“, sagt Christian Schottenhamel, der Münchner Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. „Das geht auch einher damit, dass wieder mehr Messen stattfinden.“ Der asiatische Reisemarkt sei zwar noch reduziert. „Aber Italiener, Spanier oder Amerikaner kommen wieder“, erklärt er. Auch der innerdeutsche Tourismus sei nach wie vor stark.

Der Statistik zufolge kamen im März 65 Prozent der Münchner Touristen aus Deutschland, gefolgt von den USA, Österreich, den arabischen Golfstaaten, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Italien. Dass die Touristen inzwischen wieder internationaler werden, ist der Eindruck von Gästeführerin Reidun Alvestad-Aschenbrenner. „Im Mai hatte ich wieder mehr englischsprachige Führungen“, erzählt die Vorsitzende des Münchner Gästeführer Vereins.

Gästeführungen ohne Einschränkungen

Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sich auch die Passionsspiele in Oberammergau positiv auswirken. „Viele Besucher bleiben davor oder danach noch ein oder zwei Tage in München“, sagt sie. Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, habe es einige Absagen gegeben. Inzwischen sei das kaum mehr der Fall. Corona-Einschränkungen gibt es bei den Gästeführungen ebenfalls so gut wie nicht mehr. Lediglich in manchen Sehenswürdigkeiten muss eine Maske getragen werden. „Viele Gruppen sind auch noch etwas kleiner“, berichtet sie. „Auf Vor-Corona-Niveau sind wir noch nicht.“

Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht

Das wird wohl auch noch etwas dauern: „Insgesamt werden die Gesamtübernachtungen von 2019 noch nicht erreicht werden“, ist die Einschätzung des Wirtschaftsreferats. München Tourismus rechne zwar damit, dass der Inlandsmarkt und die meisten europäischen Märkte im Laufe des Jahres das Niveau vor der Pandemie erreichen werden. Aber: „Vor allem Fernmärkte werden noch länger für eine Erholung benötigen“, sagt der Referatssprecher. Das liege auch daran, dass die Flugverbindungen noch reduziert sind.

Für die Gastronomie gibt es weitere Herausforderungen: „In vielen Hotels sind die Preise noch deutlich reduziert“, berichtet Schottenhamel. Zudem hätten viele Angestellte die Branche verlassen. „Vom Tellerwäscher bis zum Koch fehlen Mitarbeiter“, beklagt er. Viele Wirte hätten bereits die Öffnungszeiten oder die Speisekarte beschränken müssen. „Wir müssen den jungen Leuten wieder das Gefühl geben, dass wir eine spannende Branche sind.“