Corona-Knatsch: Innenministerin mit heftiger Kritik an Söder-Alleingang - „Geht gar nicht“

Von: Katharina Haase

Teilen

Markus Söder traf mit seinem Impf-Vorstoß auf wenig Gegenliebe. © Peter Kneffel/dpa

In Bayern sind die Inzidenzen weiter hoch, dennoch herrscht Unsicherheit über die Umsetzung der Impfplicht. Nun hagelt es weitere Kritik für Söder. Der News-Ticker.

Update vom 13. Februar, 10.00 Uhr: Der Virologe Oliver Keppler warnt vor der Unzuverlässigkeit von Corona-Schnelltests mit Blick auf die Omikron-Variante. Sein Institut an der Ludwig-Maximilians-Universität München habe neun in Deutschland häufig verwendete Tests untersucht, so Keppler in der BR24 Rundschau. Nur zwei der Tests hätten bei höherer Viruslast Ergebnisse in einem vernünftigen Rahmen gezeigt.

Bei geringerer Viruslast hätten aber selbst diese vermeintlich guten Tests nur noch zehn Prozent der Infektionen erkannt. Die Studie werde derzeit noch begutachtet und in der kommenden Woche online gestellt, so Keppler. Der Virologe warnte davor, negative Schnelltests als Freifahrtschein zu verstehen: Gerade in der Frühphase der Infektion versagten die Tests häufig, und man könne dennoch ansteckend sein. Keppler gilt seit jeher als großer Vertreter des „Team Vorsicht“. Immer wieder warnte er bisher davor, die neuartige Omikron-Variante als mild einzustufen und sich allzu sehr auf die Wirkung der Impfstoffe zu verlassen.

München - Die Corona-Zahlen in Bayern sind leicht rückläufig, die Inzidenzen mit Spitzenwerte von über 3000 jedoch weiterhin schwindelerregend hoch. Auch in der Landeshauptstadt München* ist mit einer Inzidenz von über 1800 derzeit noch keine Entspannung in Sicht. Um vor allem Risiko-Gruppen vor einer möglichen Infektion oder schweren Verläufen zu schützen, soll ab Mitte März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht in ganz Deutschland gelten. Diese betrifft vor allem medizinisches Personal und Pflegekräfte, insgesamt jedoch jeden Mitarbeiter, der beispielsweise in einem Krankenhaus tätig ist. Beschlossen hatte diese Regelung Bundesrat unter Anwesenheit aller Ministerpräsidenten der Länder.

Corona in Bayern: Debatte um Impfpflicht - Söder verwirrt mit Ankündigung

Umso mehr überraschte es, als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) in der vergangenen Woche mit der Ankündigung vorpreschte, die Impfpflicht nicht sofort umsetzen zu wollen. Dann, so Söder, drohe aufgrund des Ausfalls des bis dahin noch ungeimpften Personals ein Versorgungschaos. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) relativierte Söders Aussage später leicht, nachdem es von vielen Seiten Kritik gehagelt hatte.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Impfpflicht-Debatte in Bayern: Bundesinnenministerin Faeser kritisiert Söder-Alleingang

Auch die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kritisierte Söders Ankündigung in einem Interview mit bild.de nun scharf. Die Impfpflicht schütze vor schweren Corona-Verläufen und dem Tod, deshalb halte sie eine Impfpflicht für verfassungskonform. Man brauche eine hohe Impfquote, um wieder ohne Freiheitsbeschränkungen leben zu können. Dass Söder nun in Bayern einen eigenen Weg gehen will, „geht gar nicht“, wie Faeser befindet. „Das Grundgesetz gilt auch in Bayern. Auch der bayerische Ministerpräsident muss sich an Recht und Gesetz halten“, so Faeser.

Söder selbst sei dabei gewesen, als im Bundesrat die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen wurde. Der Bund fordere die Einhaltung der Regelung ein. Dass Söder die Grundprinzipien der Verfassung in Frage stelle, könne sie sich nicht vorstellen, sagt Faeser und macht eine deutliche Ansage: „Ich erwarte von Herrn Söder, dass er die Impf-Pflicht umsetzt. Punkt.“ *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA