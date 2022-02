Corona in München: Der Impfturbo stottert

Von: Marc Kniepkamp

Ein Mann wird gegen Corona geimpft. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus nimmt in München weiter ab. In der vergangenen Woche haben sich nur noch wenige Menschen immunisieren lassen - die Zahl der Erstimpfungen blieb sogar unter einer wichtigen Marke.

Impfangebote gibt es in München in Hülle und Fülle - offenbar nimmt die Zahl der Impfwilligen aber ab. Nur noch 435 Erstimpfungen wurden in der vergangenen Woche im Impfzentrum Riem, in dessen Impfaußenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, Pasing Arcaden) und im Kinder- und Jugend-Impfzentrum Gasteig sowie bei den mobilen Sonder-Impfaktionen registriert. Die Zahl blieb damit deutlich unter der Marke von 1000. Zum Vergleich: Anfang des Monats waren die Werte noch doppelt so hoch. Die Stadt reagiert jetzt und schließt im April die beiden Impfzentren in Riem und auf der Theresienwiese.

Der Ansturm auf Corona-Schutzimpfungen ist zunächst vorbei

Der ganz große Impfboom in München ist vorbei: Insgesamt sind laut Angaben der Stadt in der vergangenen Woche 5416 Menschen geimpft worden (435 Erst-, 1645 Zweit- und 3336 Drittimpfungen). In der ersten Februarwoche meldete die Stadt noch deutlich höhere Werte: insgesamt waren seinerzeit 9519 Personen geimpft worden (1080 Erst-, 3065 Zweit- und 5374 Drittimpfungen). In gewisser Weise ist das logisch, je mehr Menschen doppelt geimpft beziehungsweise geboostert sind, desto geringer ist natürlich auch die Nachfrage. Gleichzeitig haben viele München in der Omikron-Welle eine Infektion durchgemacht und kommen für eine eventuelle Auffrischungsimpfung deshalb zunächst nicht in Frage.

Die Impfquote in München liegt für Erstimpfungen bei 72,4 Prozent

Bislang wurden damit - Stand 20. Februar 2022 - insgesamt 2788417 Impfungen gegen Sars-CoV-2 durchgeführt - davon waren 1077151 Erst- und 1047676 Zweitimpfungen sowie 663590 Drittimpfungen. Die Münchner Impfquote liegt damit nach Angaben der Stadt bei den Erstimpfungen bei 72,4 Prozent, bei den Zweitimpfungen bei 70,4 Prozent und bei den Drittimpfungen bei 44,6 Prozent.

Auch hier lohnt ein Blick auf die Zahlen vom Anfang des Monats: Damals lag die Impfquote bei den Erstimpfungen bei 72,1 Prozent, also nur um 0,3 Prozentpunkte niedriger als jetzt. Deutlicher haben die Boosterimpfungen zugelegt - deren Quote ist von 42,2 auf 44,6 Prozent gestiegen.

Ganz andere Zahlen hatte das Impfzentrum dagegen im Dezember zu bewältigen. Seinerzeit wurden innerhalb einer Woche insgesamt 23852 Personen geimpft. Ende vergangenen Jahres war die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen riesig - es war teilweise schwierig, überhaupt einen Termin zu bekommen.