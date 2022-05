Corona in München: Zahl der Erstimpfungen sinkt deutlich

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Die Zahl der Erstimpfungen in München ist weiter zurückgegangen. © Christin Klose/dpa-tmn

Das Interesse an Impfungen gegen das Coronavirus geht in München immer weiter zurück. Jetzt wurden in der Wochenbilanz des Impfzentrums gleich mehrere symbolische Marken gerissn.

Allwöchentlich veröffentlicht die Stadt München ihre Bilanz der Impfungen gegen das Coronavirus. Besonders ins Auge fällt dabei die Zahl der Erstimpfungen. In der vergangenen Woche wurden deutlich weniger als 100 Erstimpfungen im Impfzentrum und dessen Außenstellen verabreicht. Nur noch 68 mal pieksten die Mitarbeiter in der Woche vom 24. bis 28. Mai bislang ungeimpfte Münchner.

Corona: Zahl der Impfungen sinkt weiter

Insgesamt wurden in der betreffenden Woche noch 845 Menschen geimpft. Die weitaus meisten dieser Immunisierungen entfielen demnach auf Dritt- und Viertimpfungen. 378 Menschen ließen sich zum dritten Mal impfen, sie erhielten also den klassischen Booster. 299 Menschen bekamen sogar die vierte Spritze. Dazu kommen noch exakt 100 Zweitimpfungen.

Im Dezember noch über 30000 Immunisierungen

Die Zahl der Erstimpfungen ist über die Zeit immer weiter zurückgegangen. Anfang Mai ließen sich erstmals weniger als 100 Menschen erstmals impfen, Ende April waren es noch 146 Menschen. Ende März lag dieser Wert bei 469 - damals wurden bei den Impfaktionen der Stadt innerhalb einer Woche noch insgesamt 3597 Menschen geimpft. Zum Vergleich Mitte Dezember ließen sich insgesamt 30913 Menschen gegen das Coronavirus impfen.

Die Stadt versucht derweil weiterhin, mögliche Impfwillige mit niedrigschwelligen Angeboten zu erreichen. Sogenannte Impf-Guides sind in unterschielichen Vierteln unterwegs - kommende Woche im Stadtteil Laim. Die Öffnungszeiten der Münchner Impfstellen sind: Impfzentrum Gasteig: dienstags bis samstags (9 bis 18.30 Uhr), Impfaußenstelle am Marienplatz: dienstags bis samstags (11 bis 20.30 Uhr), Impfaußenstelle im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ): dienstags bis samstags (9 bis 18.30 Uhr).