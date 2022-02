Nach dem Booster Genesene bekommen keine vierte Impfung

Offene Fragen beim Vollzug der Teil-Impfpflicht

Eine Impfpflicht würde die Verantwortung an jeden Einzelnen wieder zurückgeben, so Landrat Christoph Göbel. Denn von einer Entspannung in der Pandemie kann nach wie vor nicht die Rede sein. Um die hohe Zahl an positiven Befunden abzuarbeiten, ist das Landratsamt weiter auf die Unterstützung durch Soldaten angewiesen. Käme die Teil-Impfpflicht, wäre wiederum zusätzliches Personal erforderlich.