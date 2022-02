Das große Rätselraten - wie viele Einwohner hat München wirklich?

Von: Marc Kniepkamp

Wie viele Einwohner München wirklich hat ist schwierig zu sagen, aber entscheidend für die Berechnung der Corona-Inzidenz. © Sven Hoppe/dpa

Vor der Corona-Pandemie hat es kaum jemanden interessiert, doch mit der Einführung des Inzidenzwerts wurde die korrekte Einwohnerzahl einer Stadt plötzlich wichtig. Für München existierten dabei zwei unterschiedliche Werte beim Einwohnermeldeamt und dem Statistischen Bundesamt. Jetzt hat die Stadt klar gestellt, was gilt.

Wie viele Einwohner hat München eigentlich? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint, denn unterschiedliche Stellen hantieren mit unterschiedlichen Zahlen. Das Statistische Bundesamt etwa geht von einer Einwohnerzahl von 1.488.202 aus - die Stadt München selber gibt einen Wert von 1.561.094 an. Ein Unterschied von immerhin 72.892 Menschen.

Einwohnerzahl: Unterschied von 72.892 Menschen

Diese Diskrepanz machte CSU-Stadträtin Ulrike Grimm stutzig, sie stellte eine Anfrage und wollte wissen, welche Zahl denn nun richtig sei - und was dieser Unterschied praktisch für die Stadt bedeute. Schließlich wird anhand der Einwohnerzahl auch die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz berechnet. Diese galt lange als Gratmesser für Corona-Maßnahmen in Kommunen.

„Welche Zahl richtig ist, lässt sich so nicht beurteilen“

Die Antwort der Stadt lässt einen stutzen. „Welche der beiden Zahlen richtig ist, lässt sich so nicht beurteilen“, heißt es in der Antwort von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Denn: „Die tatsächliche Bevölkerungszahl entspricht weder eindeutig dem Stand des Melderegisters noch eindeutig der amtlichen Zahl, die sich auf die im Zensus 2011 durch stichprobenbasierte Schätzverfahren ermittelte Einwohnerzahl stützt.“

Die Antwort zeigt: Die beiden Zahlen werden völlig unterschiedlich ermittelt. Die Zahl des Statistischen Bundesamts ist eine Hochrechnung auf Basis des Zensus, der zuletzt im Jahr 2011 durchgeführt wurde. Sie wird vom Bayerischen Landesamt für Statistik an die Bundesbehörde übermittelt. Die Stadt München errechnet ihre Zahlen dagegen direkt aus den Daten des Einwohnermeldeamts.

Wenig überraschend bevorzugen die Kommunen ihre eigenen Daten, während das Statistische Bundesamt auf die Daten der Landesämter zurückgreift - diese Diskrepanzen sind also kein rein exklusives Problem der Stadt München.

Große Auswirkungen auf Corona-Inzidenzwert

Auf die Sieben-Tage-Inzidenz hat sie dennoch eine gewisse Auswirkung. Denn diese gibt die Zahl der positiven Corona-Tests pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an - und da machen knapp 73.000 Einwohner mehr oder weniger schon einen Unterschied. OB Reiter verdeutlicht das an einem Beispiel: Bei 4510 Fällen innerhalb einer Woche lag die offizielle Inzidenz des RKI bei 303,05. Diese ist mit der geringeren Einwohnerzahl des RKI berechnet. Mit der Einwohnerzahl der Stadt würde die Inzidenz bei der gleichen Anzahl positiver Tests nur bei 288,71 liegen.

Das Robert Koch-Institut nutzt dennoch die Zahl des Statistischen Bundesamts, auch wenn diese grundsätzlich weniger akkurat zu sein scheint. Der Grund dafür ist die bundesweite Vergleichbarkeit, denn der Wert wird in allen Bundesländern auf dieselbe Art und Weise ermittelt - seine Verwendung ist rechtlich verbindlich.

Zahlen sollen bundesweit vergleichbar sein

In Zeiten, als Inzidenzwerte noch als scharfe Grenzwerte für lokale Lockdowns galten, konnte diese Diskrepanz also einen deutlichen Unterschied machen. Diese Werte wurden immer wieder verändert, zunächst war ein Landkreis mit einer Inzidenz von 35 ein Hotspot, später bei einem Wert von 50, von 100 und später gar von 1000. Die Regel wurde dann ausgesetzt, als im Zuge der Omikron-Welle fast alle Landkreise diesen Wert übersprungen. Aktuell, am Mittwoch, 9. Februar, liegt der Inzidenzwert für München übrigens bei 2385,9.