Corona-Lockerung in Bayern fix: FFP2-Maskenpflicht fällt in weiteren Bereichen - ab kommenden Samstag

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat eine klare Meinung zur allgemeinen Impfpflicht. Markus Söder pflichtet ihm bei. © Sammy Minkoff/imago

Nächste Corona-Lockerung für Bayern: Die Maskenpflicht in Arztpraxen, Kliniken und in der Pflege wird ab kommenden Samstag aufgehoben.

München - So gut wie alle Corona-Regelungen sind in Bayern bereits aufgehoben, jetzt folgt der nächste Schritt zurück zur Normalität. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wird die FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen, Kliniken und in der Pflege aufgehoben. Stattdessen gelte nur noch die Pflicht zum Tragen einer OP-Maske. Die neue Regelung gilt ab Samstag, den 28. Mai.

Corona in Bayern: Nächste Lockerung beschlossen - Maskenpflicht in vielen Bereichen fällt

„Mit diesem Beschluss des Ministerrats vom Dienstag folgen wir unserem Kurs, überall dort für Erleichterungen zu sorgen, wo dies mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage möglich ist“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Damit muss in Bayern ab Samstag (28. Mai) nur noch im öffentlichen Personennahverkehr eine FFP2-Maske getragen werden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„In U-Bahnen oder Bussen kann die Infektionsgefahr deutlich höher als in anderen Bereichen sein. Hier kommt es auf engem Raum zu Kontakten mit vielen verschiedenen, an jeder Station wechselnden Fahrgästen“, sagte Holetschek. Deshalb sei es sinnvoll, beim ÖPNV nicht zu früh Corona-Lockerungen zu beschließen - gerade auch mit Blick auf den mit dem Neun-Euro-Ticket erwarteten Fahrgast-Ansturm. (lso mit dpa)