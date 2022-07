Immer wieder Gärtnerplatz: Liebe Münchner, seid ihr eigentlich noch ganz sauber?

.... was haben denn die allermeisten "lieben Müncher", die meistens nicht einmal 1× jährlich, wenn überhaupt jemals, am Gärtnerplatz vorbeikommen, mit den Fans dieser Ecke zu tun? Sind die alle "nicht ganz sauber "??? Wenn's schon von Allen verlangt wird, sollte diesbezüglich an der Ausdrucksweise nachgearbeitet werden! Oder prüft das niemand?