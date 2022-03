Corona: Bayerischer Kultusminister will Maske in Schulen abschaffen - kommt heute schon die Wende?

Von: Veronika Mahnkopf

Eine Schülerin steht mit einer Corona-Maske vor einer Tafel und löst eine Rechenaufgabe. © Guido Kirchner/dpa

Am Dienstag berät das bayerische Kabinett über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Auf dem Zettel könnte auch die Maskenpflicht in Schulen stehen.

München - Im Sportunterricht ist sie schon gefallen - wird die Maske in den bayerischen Schulen am heutigen Dienstag ganz abgeschafft? Geht es nach dem von Michael Piazolo (Freie Wähler) geführten Kultusministerium in München, könnte es schon ganz bald so sein.

München: Maskenpflicht an Grundschulen wird heute wohl beraten

Die Freien Wähler hatten das Ende der Maskenpflicht zumindest für Grundschulen bereits am Montag gefordert. „Die Maskenpflicht ist mittlerweile aus der Zeit gefallen, denn Masken an der Schule stehen im krassen Widerspruch zu Partys in der Diskothek“, sagte Fraktionschef Florian Streibl der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Pflicht zum Tragen einer Maske an Grundschulen soll demnach bereits am kommenden Montag, 14. März, fallen. An weiterführenden Schulen könne dann zeitnah nachgezogen werden.

München: Piazolo will Maske an Grundschulen abschaffen

Am heutigen Dienstagvormittag berät nun das bayerische Kabinett über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Kultusminister Piazolo und die neue Sozialministerin Ulrike Scharf wollen mittags vor die Kameras treten und die Beschlüsse mitteilen - die Maskenpflicht und auch die neuen Pläne für Kindertageseinrichtungen (Kitas) könnten dann Thema sein.

